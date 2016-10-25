ضبط مدرس بالمعاش يستغل مدرسة ثانوية بدمياط لتقديم الدروس الخصوصية

ضبطت لجنة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط مدرس لغة إنجليزية بالمعاش يقوم بالتدريس لطالبات مدرسة الثانوية بنات بكفر سعد، واعترفت الطالبات بأنه يقوم بإعطائهن درس خصوصي مقابل 60 جنيه.

وتم عمل محضر إثبات حالة كما سجلت اللجنة عدم وجود مسئول أمن على بوابة المدرسة وعليه قرر الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إحالة جميع هذه المخالفات لمديرية التربية والتعليم للتحقيق .

كما أحال محافظ دمياط مسئول أمن مدرسة التوفيقية ومدير مدرسة عزبة 3 ومسئول الأمن للتحقيق لعدم تواجدهما اثناء اليوم الدراسى.