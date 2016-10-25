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مقتل وإصابة شخصين إثر سقوط مقذوفات عسكرية من اليمن على السعودية

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مقتل وإصابة شخصين إثر سقوط مقذوفات عسكرية من اليمن على السعودية مقتل وإصابة شخصين إثر سقوط مقذوفات عسكرية من اليمن على السعودية

قذيفة _ أرشيفية

قُتل مُقيم بالمملكة العربية وأُصيب آخر نتيجة سقوط مقذوفات عسكرية من الأراضي اليمنية على جنوبي المملكة.

‏و‫أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني – في تصريح اليوم الثلاثاء – أن رجال الدفاع المدني باشروا اليوم بلاغا عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على حي سقام بمدينة نجران.

وقال إنه نتج عن هذه المقذوفات وفاة مُقيم من الجنسية البنجلاديشية، وإصابة مُقيم من الجنسية الباكستانية تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

أ ش أ

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