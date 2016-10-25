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الانتهاء من إقامة محطتين للطاقة الشمسية في الفرافرة بالوادي الجديد

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الانتهاء من إقامة محطتين للطاقة الشمسية في الفرافرة بالوادي الجديد الانتهاء من إقامة محطتين للطاقة الشمسية في الفرافرة بالوادي الجديد

ألواح الطاقة الشمسية – أرشيفية

انتهت محافظة الوادي الجديد من إقامة محطتي كهرباء تعملان بالطاقة الشمسية بمركز ومدينة الفرافرة ، تعمل الأولى بقدرة 5 «ميجا»، والثانية قدرتها نصف ميجا.

وقال محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي إن المحافظة تتميز عن غيرها من الأماكن بسطوع الشمس طوال اليوم، لافتًا إلى أن استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء سيكون له مردود إيجابي كبير من حيث التكاليف المالية، وطبيعة المنطقة الصحراوية.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في مثل هذه المشروعات، خاصة بأماكن الاستصلاح الحديث، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية تنفذ حاليًا بمنطقة شرق درب الأربعين وواحة الفرافرة ومنطقة الشب جنوب واحة باريس.

أ ش أ

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