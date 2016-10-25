مصرع 23 إرهابيًا من «داعش» بقصف لطيران الجيش العراقي بالموصل

لقى 23 من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي مصرعهم، نتيجة قصف لطيران الجيش العراقي على مواقع التنظيم في المحورين الشمالي والجنوبي لعمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

وأغار طيران الجيش العراقي على مواقع داعش ضمن محور القيارة جنوب الموصل بمحافظة نينوي، مما أسفر عن مقتل 16 إرهابيا داخل مقر تم قصفه شمال غربي ناحية “الشورة”.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن القصف الجوي دمر سيارة مفخخة، وأحد المنازل الملغمة كان يتحصن بها إرهابيون، إضافة إلى تدمير مستودع أسلحة وعتاد عسكري داخل أحد البساتين وسيارتين أخريين بناحية الشورة.

وفي المحور الشمالي لتحرير الموصل، دمر طيران الجيش سيارتين مسلحتين برشاش أحادي وقصفت موقعا للإرهابيين وقتل 5 مسلحين واثنين من القناصة قرب ناحية “تلكيف”.

من جهة أخري، عقد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي اجتماعا مع القيادات العسكرية والأمنية خلال زيارته المحور الشمالي لتحرير الموصل يرافقه عدد من النواب العراقيين أعضاء اللجنة.

واعتبر الزاملي أن المعركة مع داعش محسومة عسكريا، وقال إن التنظيم الإرهابي معنوياته منهارة ومنكسرة أما معنويات المقاتلين العراقيين فهي مرتفعة ولديهم اندفاع شديد لاقتحام الموصل وتحرير محافظة نينوي.

أ ش أ