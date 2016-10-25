أخبار عاجلة

الأخبار - تجدد الإشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان -
الأخبار - وزير الخارجية الإيطالي : لا نرغب في عزل روسيا عن المشهد السياسي الدولي -
الأخبار - وزير الخارجية الأمريكي : يجب على روسيا إنهاء تحالفها مع الأسد وإيران وحزب الله -
الأخبار - تواصل الإنتخابات التكميلية على مقعد أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجالس والهيئات الإعلامية والصحفية -
الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن -
اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أبو الغيط: هناك اسم عربي مطروح لمنصب مبعوث الجامعة لليبيا

Google+ Print
أبو الغيط: هناك اسم عربي مطروح لمنصب مبعوث الجامعة لليبيا أبو الغيط: هناك اسم عربي مطروح لمنصب مبعوث الجامعة لليبيا

أحمد أبو الغيط

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هناك اسما عربيا مطروحا للتعيين كمبعوث خاص للأمين العام للجامعة لليبيا, موضحا أنه لن يكشف عنه في الوقت الحالي.

جاء ذلك – في مؤتمر صحفي عقده أبو الغيط مع الرئيس التنزاني الأسبق جاكايا كيكويتي الممثل الأعلى للاتحاد الافريقي ومارتن كوبلر الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا عقب اختتام اجتماعهم الثلاثي بشأن الوضع في ليبيا.

وقال أبو الغيط إن الشخصية المرشحة ستصل للقاهرة قريبا وستعمل سويا مع ممثلي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وطبقا للقرارات الجامعة العربية ونتائج اجتماع اليوم الذي كان مثمرا للغاية.

وحول احتمال لقاء ممثلي الجامعة مع الأطراف المختلفة في ليبيا .. قال إن الجامعة العربية منفتحة وليس مستبعدا إن يقوم الامين العام أو ممثله بزيارة لمقر المجلس الرئاسي في ليبيا والإلتقاء برئيسه فايز سراج وكذلك عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.

وأوضح أنه تم خلال اجتماع اليوم إدانة محاولة الاستيلاء على المجلس الأعلى للدولة في طرابلس , وتم التأكيد على تقديم مزيد من الدعم السياسي للمجلس الرئاسي.

وأضاف:”لقد اتفقنا على عدد من الخطوات العملية الهامة لتشجيع الحوار الليبي وقيام مبعوثي الجامعة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بمهام مشتركة للتواصل مع الأطراف الليبية وتنفيذ الاتفاقات الموقع عليها, وكذلك التنسيق المشترك لحشد الدعم لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا”.

وشدد على أن هذا الاجتماع الثلاثي لن يكون الأخير, قائلا “لقد اتفقنا على الاجتماع بشكل منتظم “.\

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا