أبو الغيط: هناك اسم عربي مطروح لمنصب مبعوث الجامعة لليبيا

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هناك اسما عربيا مطروحا للتعيين كمبعوث خاص للأمين العام للجامعة لليبيا, موضحا أنه لن يكشف عنه في الوقت الحالي.

جاء ذلك – في مؤتمر صحفي عقده أبو الغيط مع الرئيس التنزاني الأسبق جاكايا كيكويتي الممثل الأعلى للاتحاد الافريقي ومارتن كوبلر الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا عقب اختتام اجتماعهم الثلاثي بشأن الوضع في ليبيا.

وقال أبو الغيط إن الشخصية المرشحة ستصل للقاهرة قريبا وستعمل سويا مع ممثلي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وطبقا للقرارات الجامعة العربية ونتائج اجتماع اليوم الذي كان مثمرا للغاية.

وحول احتمال لقاء ممثلي الجامعة مع الأطراف المختلفة في ليبيا .. قال إن الجامعة العربية منفتحة وليس مستبعدا إن يقوم الامين العام أو ممثله بزيارة لمقر المجلس الرئاسي في ليبيا والإلتقاء برئيسه فايز سراج وكذلك عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.

وأوضح أنه تم خلال اجتماع اليوم إدانة محاولة الاستيلاء على المجلس الأعلى للدولة في طرابلس , وتم التأكيد على تقديم مزيد من الدعم السياسي للمجلس الرئاسي.

وأضاف:”لقد اتفقنا على عدد من الخطوات العملية الهامة لتشجيع الحوار الليبي وقيام مبعوثي الجامعة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بمهام مشتركة للتواصل مع الأطراف الليبية وتنفيذ الاتفاقات الموقع عليها, وكذلك التنسيق المشترك لحشد الدعم لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا”.

وشدد على أن هذا الاجتماع الثلاثي لن يكون الأخير, قائلا “لقد اتفقنا على الاجتماع بشكل منتظم “.\

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