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بالصور.. طلاب "إعلام " قنا يوزعون حلوى على السائقين الملتزمين بقواعد المرور

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بالصور.. طلاب "إعلام " قنا يوزعون حلوى على السائقين الملتزمين بقواعد المرور بالصور.. طلاب "إعلام " قنا يوزعون حلوى على السائقين الملتزمين بقواعد المرور

>قنا وائل محمد

نظم طلاب كلية الإعلام  بجامعة قنا احتفالية بعنوان" سلامتك تهمنا" بميدان الساعة، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور قنا،  بإشراف اللواء حسن لطفي مدير مرور المحافظة .

وردد طلاب كلية اعلام هتافات لتوعية السائقين منها "من غير حزام مفيش امان.. سلامتك تهمنا .. قوة عزيمة ايمان ..من غير مكالمات مفيش مخالفات".

ووزع الطلاب الحلوي علي قائدي السيارات الملتزمين بقواعد المرور، وطالبوا غير الملتزمين بربط الحزام.

وقال العقد حسن لطفي مدير مرور قنا إن الإحتفالية تأتي في إطار التنسيق مع طلاب كلية الإعلام في اطار توعية الشباب ومساهمتهم الفعاله في المجتمع.

 

 

 

 

 


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