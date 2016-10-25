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رئيس حزب الوفد: الرئيس السيسي يهتم كثيرًا بقضايا الشباب ومشاكلهم

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رئيس حزب الوفد: الرئيس السيسي يهتم كثيرًا بقضايا الشباب ومشاكلهم رئيس حزب الوفد: الرئيس السيسي يهتم كثيرًا بقضايا الشباب ومشاكلهم

الدكتور السيد البدوي

أشاد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد بمشاركة ورعاية الرئيس للمؤتمر الوطني الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ، وكذلك بدور الشباب خلال المشاركة الفاعلة لهم في جلسات المؤتمر.

وطالب رئيس حزب الوفد، خلال تصريحاته ببرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على فضائية «الحياة 2،» ويقدمه الإعلامي شريف بركات، بالتركيز على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي هي الأمل الكبير لتشغيل الشباب، مؤكدًا أن مرت بظروف وتحديات صعبة على مدار التاريخ، وتمكنت من النجاح، لافتًا إلى أن تراجع الاقتصاد المصري الآن يأتي في إطار ضعف الاقتصاد العالمي.

وأضاف البدوي أن مصر تمر بظروف صعبة وتحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن المعاناة الاقتصادية ستنتهي خلال أشهر بعد عودة السياحة بنهاية العام الحالي.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن الشباب المصري شباب واع ومثقف ويعلم جيدًا حجم التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد البلد، وخاصة بعد ثورة 30 يونيو، قائلًا «الشباب قادر أيضًا علي المشاركة في بناء مصر والنهوض بها».

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