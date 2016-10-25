ختام فعاليات التدريب المشترك لقوات المظلات المصرية والروسية «حماة الصداقة»

اختتمت فعاليات التدريب المشترك المصري الروسي «حماة الصداقة 2016»، الذي نفذته عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية بمنطقة التدريبات المشتركة بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة العلمين، والذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، بهدف تعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري، ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وشارك في تنفيذ التدريب أكثر من 700 مقاتل، و20 معدة متوسطة وثقيلة من البلدين تم إسقاطها خلال 60 طلعة جوية مخططة باستخدام 30 طائرة مصرية وروسية من مختلف الطرازات.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة التدريبية غير النمطية لمهام الوحدات الخاصة نهاًرا وليلًا وتحت مختلف الظروف، وكذا إدارة أعمال القتال داخل المدن ومكافحة الإرهاب وتحرير الرهائن والمحتجزين بمعاونة القوات الجوية، وعكس التدريب المستوى المتميز لكافة العناصر المشاركة، وقدرتها على العمل الجماعي لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

وتضمنت فعاليات المرحلة الختامية للتدريب على كافة الموضوعات العامة والتخصصية وتنفيذ الرمايات غير النمطية، داخل ميادين التدريب المختلفة، كذلك إجراءات التحضير والتجهيز للأفراد والأسلحة والمعدات التي يتم إبرارها جوًا باستخدام طائرات النقل المصرية والروسية إلى مناطق الإسقاط المخططة.

كما تضمنت الفعاليات تنفيذ مناورة بالذخيرة الحية لاقتحام قرية حدودية تسيطر عليها مجموعات إرهابية مسلحة، وتنفيذ الإسقاط والإبرار الجوي للمجموعات القتالية من وحدات المظلات المصرية، وقوات الإنزال الروسية من طائرات النقل والهليكوبتر.

كذلك تنفيذ الإسقاط الثقيل لعدد من مركبات القتال المدرعة من طراز «بي إم بي»، وذلك باستخدام المظلات الهوائية، وذلك للمرة الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ، وبمشاركة طائرات النقل المصرية من طراز «سي 130» لإسقاط العبوات والاحتياجات الإدارية المختلفة.

وقامت العناصر الخاصة من وحدات مقاومة الإرهاب المصرية والروسية بتنفيذ الكمائن والإغارات ضد البؤر الإرهابية، واقتحام أحد المنشاّت التي تحصنت بها العناصر المسلحة وتطهيرها ، ونجحت القوات بما تملكه من مهارات ميدانية وقتالية وقدرات فنية وبدنية عالية في السيطرة على الموقف والتعامل مع العناصر الإرهابية.

وأظهرت المراحل المختلفة للتدريب المستوى المتميز للعناصر المشاركة من الجانبين، في تنفيذ المهام ذات الطبيعة الخاصة التي يكلفون بها تحت مختلف الظروف.

حضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من المراقبين والملحقين العسكريين بعدد من الدول الصديقة والشقيقة.