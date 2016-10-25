مصرع 6 أردنيين وإصابة 37 اخرين بحادث سير في الأردن

أعلن مصدر رسمي أردني مصرع ستة اشخاص واصابة 37 اخرين بجروح مختلفة بحادث سير وقع الثلاثاء في شمال الاردن.

وبحسب “فرانس برس”، وقع الحادث على طريق اربد-المفرق، (75 كلم شمال عمان) على مقربة من الحدود الاردنية السورية.

وقال العميد فريد الشرع، الناطق باسم مديرية الدفاع المدني، إن “ستة اشخاص بينهم سيدة توفوا واصيب 37 اخرون بينهم اثنان مصريان واثنان سوريان في انقلاب باص على طريق اربد-المفرق اليوم (الثلاثاء)”.

وأضاف ان “كوادر الدفاع المدني تدخلت واسعفت المصابين ونقلتهم الى مستشفيي الملك عبد الله المؤسس والامير راشد العسكري في محافظة اربد من اجل تلقي العلاج اللازم”.

وحوادث السير من ابرز اسباب الوفيات في الاردن. وهي تحدث بسبب سوء احوال الطرق او عدم الالتزام بقوانين المرور.

وتشير الاحصاءات الرسمية الى مصرع 688 شخصا واصابة اكثر من 14 الفا آخرين في اكثر من 100 الف حادث سير العام الماضي.