أخبار عاجلة

الأخبار - تجدد الإشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان -
الأخبار - وزير الخارجية الإيطالي : لا نرغب في عزل روسيا عن المشهد السياسي الدولي -
الأخبار - وزير الخارجية الأمريكي : يجب على روسيا إنهاء تحالفها مع الأسد وإيران وحزب الله -
الأخبار - تواصل الإنتخابات التكميلية على مقعد أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجالس والهيئات الإعلامية والصحفية -
الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن -
اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع 6 أردنيين وإصابة 37 اخرين بحادث سير في الأردن

Google+ Print
مصرع 6 أردنيين وإصابة 37 اخرين بحادث سير في الأردن مصرع 6 أردنيين وإصابة 37 اخرين بحادث سير في الأردن

 

حادث سير -أرشيفية

أعلن مصدر رسمي أردني مصرع ستة اشخاص واصابة 37 اخرين بجروح مختلفة بحادث سير وقع الثلاثاء في شمال الاردن.

وبحسب “فرانس برس”، وقع الحادث على طريق اربد-المفرق، (75 كلم شمال عمان) على مقربة من الحدود الاردنية السورية.

وقال العميد فريد الشرع، الناطق باسم مديرية الدفاع المدني، إن “ستة اشخاص بينهم سيدة توفوا واصيب 37 اخرون بينهم اثنان مصريان واثنان سوريان في انقلاب باص على طريق اربد-المفرق اليوم (الثلاثاء)”.

وأضاف ان “كوادر الدفاع المدني تدخلت واسعفت المصابين ونقلتهم الى مستشفيي الملك عبد الله المؤسس والامير راشد العسكري في محافظة اربد من اجل تلقي العلاج اللازم”.

وحوادث السير من ابرز اسباب الوفيات في الاردن. وهي تحدث بسبب سوء احوال الطرق او عدم الالتزام بقوانين المرور.

وتشير الاحصاءات الرسمية الى مصرع 688 شخصا واصابة اكثر من 14 الفا آخرين في اكثر من 100 الف حادث سير العام الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا