شاهد | محمد عساف يطرح كليبه الجديد «سيوف العز»

أعلنت شركة «بلاتينوم ريكوردز» للإنتاج والتوزيع الفني والموسيقي عن إصدارها أغنية جديدة للفنان محمد عساف بعنوان «سيوف العز».

الأغنية من كلمات سعيد حديفة، وألحان رواد رعد، وتوزيع طوني سابا، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد المتوقع صدوره الشهر المقبل.

وجرى تصورير «سيوف العز» في دبي مع المخرج ديفيد زعنّي، الذي سبق أن تعاون مع عسّاف في تصوير «يا حلالي يا مالي».

وتضمن الكليب الجديد مقاطع فيديو قصيرة أرسلها مئات المعجبين لعساف، يظهرون خلالها وهم يرقصون الدبكة، وقد تولّى محمد عسّاف بنفسه اختيار بعض المشاهد منها لتُعرض في الكليب.

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