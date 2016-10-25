بالصور.. الأمن السعودي ينقذ إماراتياً تدهورت سيارته بالربع الخالي

وجّه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية السعودية وطيرانها الأمني، لجهودها في إنقاذ مواطن إماراتي تدهورت مركبته في صحراء الربع الخالي.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "‏كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية السعودية وطيرانها الأمني لإنقاذه إماراتياً مصاباً من جراء تدهور مركبته بصحراء الربع الخالي، الله يبعد عنكم كل مكروه".

‏‫‬وأنقذ طيران الأمن السعودي، مساء أمس، مواطناً إماراتياً تدهورت سيارته في صحراء الربع الخالي، ما نتج عنه تعرضه لإصابات متفرقة.

وتلقى طيران الأمن السعودي بلاغا، وباشر متابعة الحادث، حيث تم إخلاء المصاب إلى منفذ البطحاء، ونقل من هناك إلى داخل الإمارات.