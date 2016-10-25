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بالصور .. بائعة تسأل هو بيع الجرجير بيعطل الطريق ؟

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بالصور .. بائعة تسأل هو بيع الجرجير بيعطل الطريق ؟ بالصور .. بائعة تسأل هو بيع الجرجير بيعطل الطريق ؟

>الشرقية – إيمان مهنى

"انا بجري علي أكل عيشي بشرف عشان أربي أولادي ويكملوا تعليمهم ويكون حظهم احسن مني، اتفاجئت بإنذارات  من مجلس المدينة بغرامة اشغال طريق ومحاضر يومية مرة بـ 600 جينة ومرة 1000 جينة عشان ببيع جرجير ، هو الجرجير عطل الطريق".

بهذه الكلمات بدأت هناء السيد اسماعيل " 40 سنة ، بائعة تفترش الأرض لبيع الجرجير خلف مسجد العطار في مدينة فاقوس حديثها .

وشكت أنها تتعرض لمطاردات  ومحاضر إشغال طريق من مجلس المدينة، مضيفة أنها تسعي وراء الرزق، ولم ترتكب جريمة .

وقالت" بقالي 8 سنين بفرش في هذا المكان الذى لا يمر من سيارات و بجواري 7 بائعين اخرين ، الا ان الاشغالات تطاردنا بشكل يومي" .

وأوضحت بقولها ، ان لديها اربع اولاد بمراحل التعليم المختلفة بينهم طفلة بمرحلة التعليم الإبتدائى، صدمها القطار منذ عدة اشهر وتعالج جراء الحادث من وقتها" .

وناشد محمود نصر عضو مجلس محلي المحافظة السابق، اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية برفع الظلم عن السيدة والتكفل بعلاج نجلتها الصغيرة .

 

 

 

 


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