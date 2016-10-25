أخبار عاجلة

الأخبار - تجدد الإشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان -
الأخبار - وزير الخارجية الإيطالي : لا نرغب في عزل روسيا عن المشهد السياسي الدولي -
الأخبار - وزير الخارجية الأمريكي : يجب على روسيا إنهاء تحالفها مع الأسد وإيران وحزب الله -
الأخبار - تواصل الإنتخابات التكميلية على مقعد أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجالس والهيئات الإعلامية والصحفية -
الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن -
اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

6 نصائح لتهذيب الأطفال

Google+ Print

الثلاثاء 25-10-2016 02:00

تشكو معظم الأمهات من عصيان الصغار وعدم انصياعهم للتعليمات، ويؤكد أخصائيو التربية الحديثة أن اتخاذ أسلوب تربوي في التعامل مع الطفل بالقطع سوف يحد من تذمره ورفضه لكل ما يطلب منه، إذ يجب تهذيب الطفل وفقاً لقواعد وأسس تربوية تحكم سلوكياته، ويقدمون 6 نصائح تساعد الوالدين على تقويم الطفل بشكل سليم تتمثل في ما يلي:


1. ابدئي بإرساء القواعد: يجب تعريف الطفل بما هو مقبول، وما هو مرفوض، بأسلوب هادئ بعيداً عن الصراخ والعصبية.
2. لا تدعيه يفقدك صبرك: إذ يجب على الأم ضبط النفس قدر الإمكان، والتحلي بالصبر لحين فهمه لما يطلب منه.
3. امنحيه الفرصة للاعتماد على نفسه: ولابد من ترك الوقت للطفل ليعبر عن حاجته، فهذا الإحساس يشبع حاجته بالاهتمام، كما يشعره بالرضا، على أن يتعلم الطفل أنه ليس بالضرورة تلبية كل ما يطلبه.
4. الحذر من شعوره بالإهمال: يميل الأطفال إلى الاستعراض، كما يحبون أن يكونوا موضع اهتمام وحب من الآخرين، لذا يجب إشعارهم باهتمام أفراد أسرتهم بهم، وأنهم محط إعجاب من حولهم.
5. مقاومة أنانيته: قد يعبر الطفل عن وجوده من خلال حب التملك، وهذا يستدعي ذكاء الأم قليلاً للموازنة بين إحساسه بوجوده وأنانيته.
6. لا تدعيه يشعر بالفراغ: الوسيلة الأفضل لتعويد الطفل على الاستقلال بنفسه والاعتماد على نفسه هي عدم تركه يعاني الفراغ من خلال توفير الألعاب المسلية، والتعليمية، ومشاركة الأم له في أوقات اللعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي