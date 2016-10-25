6 نصائح لتهذيب الأطفال

تشكو معظم الأمهات من عصيان الصغار وعدم انصياعهم للتعليمات، ويؤكد أخصائيو التربية الحديثة أن اتخاذ أسلوب تربوي في التعامل مع الطفل بالقطع سوف يحد من تذمره ورفضه لكل ما يطلب منه، إذ يجب تهذيب الطفل وفقاً لقواعد وأسس تربوية تحكم سلوكياته، ويقدمون 6 نصائح تساعد الوالدين على تقويم الطفل بشكل سليم تتمثل في ما يلي:



1. ابدئي بإرساء القواعد: يجب تعريف الطفل بما هو مقبول، وما هو مرفوض، بأسلوب هادئ بعيداً عن الصراخ والعصبية.

2. لا تدعيه يفقدك صبرك: إذ يجب على الأم ضبط النفس قدر الإمكان، والتحلي بالصبر لحين فهمه لما يطلب منه.

3. امنحيه الفرصة للاعتماد على نفسه: ولابد من ترك الوقت للطفل ليعبر عن حاجته، فهذا الإحساس يشبع حاجته بالاهتمام، كما يشعره بالرضا، على أن يتعلم الطفل أنه ليس بالضرورة تلبية كل ما يطلبه.

4. الحذر من شعوره بالإهمال: يميل الأطفال إلى الاستعراض، كما يحبون أن يكونوا موضع اهتمام وحب من الآخرين، لذا يجب إشعارهم باهتمام أفراد أسرتهم بهم، وأنهم محط إعجاب من حولهم.

5. مقاومة أنانيته: قد يعبر الطفل عن وجوده من خلال حب التملك، وهذا يستدعي ذكاء الأم قليلاً للموازنة بين إحساسه بوجوده وأنانيته.

6. لا تدعيه يشعر بالفراغ: الوسيلة الأفضل لتعويد الطفل على الاستقلال بنفسه والاعتماد على نفسه هي عدم تركه يعاني الفراغ من خلال توفير الألعاب المسلية، والتعليمية، ومشاركة الأم له في أوقات اللعب.