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علامات الحمل

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الثلاثاء 25-10-2016 10:48

لم تترك النساء الأمور تسير على هواها، فقد خلق الإنسان بطبعه عجولاً ولذلك فالمرأة على وجه الخصوص تتعجل معرفة الخبر السار الذي تنتظره وهو خبر الحمل خاصة بعد تأخر سنوات، أو إذا كان الحمل يحدث لأول مرة بعد الزواج بقليل، وعلى ذلك فقد جمعت لك " سيدتي نت" عدة طرق ووصفات من خبرات النساء عن إكتشاف الحمل بنفسك قبل التحاليل، وتترك لك اختبار بعضها أو كلها ، وتسجيل النتائج لديك في حال نجاح أحدها أو بعضها كالتالي:

• تؤكد الجدات أن الحامل في أيامها الأولى تكون نظرة عينيها منخفضة للأسفل ولا تقوى على رفع نظرها للأعلى حتى في وجه محدثها.
• سخونة هواء الزفير الذي يخرج من فمها بصورة ملحوظة.
• التعب والوهن.
• انتفاخ وغازات في البطن على غير المعتاد.
• تضع يدها على منطقة الحوض وتلحظ ارتفاعاً لا يزيد عن 2 سم عن الوضع الطبيعي فتحدد وجود الحمل، وهذه الطريقة "القياس بالقيراط لازالت مستخدمة عند الأطباء" وهي صحيحة.
• هناك من تشعر بتكتل صلب في الجهة اليمنى من البطن.
• وهناك طريقة البول وهي غير صحيحة ولكن تستخدمها النساء في حال فحص الحمل، حيث تضيف الكلور للبول وفي حال حدوث تعكر وفوران يعني أن المرأة تكون حاملاً.
• أما وضع البول في الشمس وظهور كتلة تشبه القطن في كوب البول الشفاف فهي طريقة صحيحة واستخدمت قديماً.
• كثرة الذهاب إلى الحمام للتبول على غير المعتاد.

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