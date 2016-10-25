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تمارين خاصة للحامل الخالية من المشاكل الصحية

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الثلاثاء 25-10-2016 11:11

الرياضة ليست من أولويات المرأة الحامل العربية؛ لعدم إدراكها أهميتها الطبية على صحتها وسلامة جنينها وولادتها الطبيعية، الدكتورة بهية العزة، استشارية النسائية والتوليد والعقم لا تنصح بممارستها إلا للمرأة الحامل الخالية تماماً من المشاكل الصحية.
 


هذا التمرين ضروري بعد الشهر الثالث من الحمل حتى الولادة، على أن يتم التبادل بين الساقين والساعدين عشر مرات يومياً، وتأثيره إيجابي؛ لأنه يقوي الحوض والساقين والساعدين ويهيئهم للولادة الطبيعية.

 


يختلف هذا التمرين بـأنه يمنح الحامل استرخاءً جميلاً للحوض والساقين والخصر، وعضلات الظهر والبطن معاً، وينصح بممارسته عشر مرات يومياً؛ لأنه يقوي كل عضلات جسدها حتى عنقها أيضاً.


تخطئ بعض الحوامل بممارسة هذا التمرين على الكرات المطاطية في منتصف الحمل، أو في الشهرين الأخيرين منه؛ لأنه يخشى منه التسبب لهن بولادة مبكرة، ولا ينصح بممارسته إلا قبل حدوث طلق الولادة بساعات قليلة في غرفة المخاض والولادة بالمستشفى، فهو تمرين يضغط على الحوض، وقد ننصح به مبكراً إن كان رأس الجنين في الأسفل، فننصح بممارسته لتثبيت رأس الجنين بالحوض لتسهيل ولادته بدون مشاكل.



تمرين بسيط يريح الحوض والعمود الفقري المجهد والمتقوس جراء الحمل وتكور البطن المتزايد، وممارسته عشر مرات يومياً من الشهر الثالث لغاية الولادة يمنح الحامل إحساساً رائعاً بالاسترخاء والمرونة، يخفف عنها التوتر النفسي والإجهاد الجسدي.


اليوغا مهمة على الصعيدين النفسي والجسدي، وينصح بممارستها بأي وقت وبكل فترات الحمل من الشهر الأول لغاية الولادة؛ لأنها غير مجهدة جسدياً، وتنقذ الحامل من ضغوطات الحمل والواجبات المنزلية الثقيلة، التي لا تتحملها النساء.


 تمرين مهم للحامل يقوي الحوض والساقين والساعدين على أن لا تطيل الوقت في ممارسته أكثر من دقيقة واحدة في كل مرة، بمعدل عشر مرات في مدة زمنية لا تتجاوز عشر دقائق؛ لأنه مرهق جسدياً للجسد وللجنين إن زاد عن هذا الوقت.

 

لا تفوتي قراءة تفاصيل "عنحمل الفنانات" ومواضيع أخرى عن التغذية والحوامل في العدد 39 من "سيدتي وطفلك" في الأسواق

 

 

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سيدتي

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