الخميس.. الشاعر جمال بخيت ضيف برامج ممكن على «CBC»

يحل الشاعر جمال بخيت ضيفًا على برنامج «ممكن» الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة CBC يوم الخميس المقبل، في تمام العاشرة مساء.

ويحكي جمال بخيت خلال الحوار حكايات عن الشعر والحب والوطن، ويوضح كيف يرى مستقبل مصر سياسيًا واقتصاديًا، وما هو دور القوة الناعمة، كما يجيب على سؤال كيف يمكن للإعلام دعم شعار «صُنع في مصر».

ويتحدث الشاعر أيضا عن رؤيته للأوضاع الاقتصادية والسياسية، وما المطلوب من الدولة للحد من آثار الإصلاح الاقتصادي بالنسبة للمواطن البسيط، وكيف يقيم المشروعات القومية، وما رؤيته لدور الإعلام الفترة المقبلة، وهل يؤدي دوره كما يجب أن يكون، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.