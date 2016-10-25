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كونتور الوجه لاخفاء كل العيوب بـ 10 مستحضرات

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الثلاثاء 25-10-2016 17:10

تطورت تقنيات الكونتورينغ لتصحيح عيوب الوجه وتوحيد لون البشرة. إذا كنت تبحثين عن وجه مشرق بشكل طبيعي فلا يمكنك أن تتخلي عن الكونسيلر، وكريم الأساس، وبودرة الوجه، وكريم الوجنتين. إليك أجدد مستحضرات تأسيس البشرة من أهم العلامات التجارية:
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1.كريم أساس " لانجيري دو بو" Lingerie De Peau من " غيرلان" Guerlain
2. كريم أساس " افرلاستينغ فاونديشن" من " Everlasting Foundation" كلارنس" Clarins
3. كريم أساس " ديور بريستيج لا كريم دو تان" Dior Prestige La Crème De Teint من " ديور" Dior
4. كونسيلر " لوك ات" Lock It من " كات فون" Kat Von
5.كريم أساس " لة تان أولترا تونو" LeTeint Tenue من " شانيل" CHANEL
6. كريم أساس " ستوديو فيكس فلويد" Studio Fix Fluidمن " ماك" Mac
7. بودرة الوجه " ميلان كوتور بلاش" Melin Contour Blush من " نار" Nars
8. بودرة " هارموني" Harmonie من " جيفنشي" Givenchy
9. كونسيلر " لومينيس كونسيلر" Luminous Concealer من " ساين" Sane
10. كريم الوجنتين " شير كولور شيك تان" Sheer Color Cheek Tint من "بوبي براون" Bobbi Brown

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