دعي شفاهك تنطق بروح الحيوية والجمال مع "ديبي" من لايف ستايل

احصلي على أجمل إطلاله لوجهك بشفاه جذابة مع مجموعة مستحضرات الشفاه من "ديبي" التي تتضمن أقلام تحديد الشفاه وملمعات الشفاه وأحمر الشفاه.

تضمن لكِ أقلام تحديد الشفاه من "ديبي" دقة متناهية دون عيوب وإطلالة لا تشوبها شائبة مع نسيجها فائق النعومة الذي تم تصميمه خصيصاً من أجل تطبيق لون يدوم طوال اليوم وبشكل يبرز تفاصيل الشفاه. تتميز ألوان أحمر الشفاه بالعديد من الألوان، فمن أجل إطلالة كاجوال غير رسمية، يمكنك الاستمتاع بلون البينك الوردي الرومانسي ومجموعة الألوان الحيادية المتعددة.

وبالطبع لا غنى عن درجات اللون الأحمر المتنوعة لإضفاء مظهراً براقاً يفيض سحراً وجمالاً لا يمكن مقاومته. بجانب مكوناتها الأصلية التي تحمل عبق فاكهة التوت الغنية، حرص خبراء "ديبي" على إضافة بوليمرات ومواد براقة للمسات فائقة اللمعان، فضلاً عن إضافة الزيوت المرطبة مع زبدة الشيا التي تمنح الشفاه المزيد من الترطيب والحماية طوال اليوم.

تتوفر التشكيلة في جميع متاجر لايف ستايل في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.