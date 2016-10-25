جديد للرجل : تونر الترطيب الناعم والمنعش من كلارنس

"وأخيراً، مستحضر للعناية بالبشرة يعادل الآثار الضارة للماء على البشرة!"

حسناً، بشرة الرجال والماء! قصة حب لا تنتهي، تبدأ أولاً منذ الصباح الباكر مع الاستحمام والحلاقة، وتستمر طوال اليوم بعد ممارسة الرياضة أو في مكتب العمل، ثم تنتهي في المساء مع اغتسال منعش أو باعث على الاسترخاء.

الكثير من الماء لا يضر البشرة، ولكن حينما يحتوي هذا السائل الثمين على كريستالات معدنية غير مرئية للعين قد تؤثر في البشرة: تترسب هذه المعادن داخل البشرة وتُشكِّل شبكة غير مريحة تؤدي إلى جفاف سطح البشرة وتدهورها.

حسناً، نحن نعلم جميعاً أن الحب بلا حدود. لذلك؛ تتلخص الفكرة في منتجي "كلارنس مِن" لتقديم تونر "إصلاح" للبشرة.

تونر الترطيب المنعش مع خل التفاح

يأتي منتجا التونر معززين بخل التفاح مع خواص الماء المنعمة ومتوفرين بملمسين يتمتعان بمزايا منعشة ومريحة، حيث يقومان بفاعلية ولطف بمعادلة الضرر الناتج عن الاستخدام المتكرر للماء على البشرة.

العناية بالبشرة التي تغير حياة بشرة الرجال!

منتج العناية بالبشرة المنعم الذي لا غنى عنه من "كلارنس مِن".

لا يوجد شيء يضاهي تطبيق تونر "كلارنس مِن": مثالي للاستخدام بعد الاستحمام أو قبل الحلاقة، تساعد هذه الخطوة للعناية بالبشرة في معادلة الآثار الضارة لترسيبات مياه الصنبور على البشرة. كما أنه يهيئ البشرة تماماً للاستفادة من منتجات العناية بالبشرة النهارية والليلية بعد ذلك. يتوفر التونر بملمسين مختلفين، أحدهما للرجل الذي يحب الشعور بالانتعاش، والآخر للرجل الذي يرغب في الشعور بالنعومة والراحة.

تونر الترطيب المنعش

مع خل التفاح

القضاء على الزيوت

ملطف لأضرار المياه العسرة

تونر فعَّال منعش ومجدد للتمتع ببشرة ناعمة وحمايتها من اللمعان.

مثالي للاستخدام في الأجواء الحارة، يستخدم هذا التونر أيضاً كمرطب بعد الحلاقة.

200 مل

تونر الترطيب الناعم مع خل التفاح

مرطب

ملطف لأضرار المياه الصلبة

تونر ملطف ومهدئ لبشرة ناعمة ومرتاحة.

مثالي للاستخدام في الأجواء الباردة.

200 مل

مفعول مرطب ومنعم ومجدد للطاقة.

يساعد خل التفاح في التخلص من الشعور بتشقق البشرة وعدم راحتها من جراء استخدام ماء الصنبور، وبتأثيره في تعزيز حاجز البشرة يساعد في التحكم بفقدان الترطيب. تكتسب البشرة الترطيب والنعومة والتهيئة المثلى لمنتجات العناية بالبشرة المستخدمة لاحقاً.

بتعزيز مركب ثلاثي فوسفات الأدونيسين، مصدر طاقة الخلايا، يساعد مزيج مستخلص عشب الثور والعارياء في تحفيز حيوية البشرة. تأثير لطيف للغاية ويعود الفضل في ذلك إلى مفعول التهدئة الإضافي من مستخلص عشب الثور.

تمتزج هذه المكونات الرئيسية في التركيبة مع مكونين مرطبين: الجلسرين، مشتق نباتي يحد من تبخر الماء عن سطح البشرة لتحتفظ بترطيبها الطبيعي مع البانثينول الذي يعزز وظيفة حاجز البشرة.

عدم اللمعان؟ ترطيب؟

وظيفتان محددتان

يساعد مستخلص نبات إكليلية المروج داخل تونر الترطيب المنعش، في المحافظة على مظهر صحي، بدون لمعان ويعود الفضل في ذلك إلى تأثيره المضاد للدهون.

يساعد مركب البيتين داخل تونر الترطيب الناعم في المحافظة على الترطيب الفائق.

خل التفاح: "إكسير الصحة" ومنعم شهير.

التفاح...فاكهة عادية الشكل ولكنها ذات تاريخ غير عادي، فهي ترمز في الكثير من الثقافات إلى فاكهة غامضة وأسطورية، رمز الخلود والحكمة المتناهية.

وبما أن خل التفاح، مُصنع من التخمر الكحولي ثم تخمر حمض الخليك المتوفر داخل عصير التفاح، فهو يتمتع بقوة منشطة متساوية. لا تغذي هذه القوة التخيل فحسب، ولكنها تعد "إكسير الصحة" حيث ثبت أن هذه التركيبة العريقة لديها القدرة مع مستحضرات التجميل على معادلة الآثار الضارة الناتجة عن صنبور الماء.

الخل: قصة مذهلة عن الفرص.

• لقد بدأ الأمر برمته مع النبيذ، والذي ظهر صدفة منذ أكثر من 7 آلاف سنة، ثم تبعه التخمر الكحولي لعصير العنب. تواصلت القصة بعدئذٍ عن طريق الصدفة عندما تعرض النبيذ للأكسجين في الهواء، تحول إلى خل من خلال تخمر حمض الخليك.

• هذه العملية من التخمر هي نفسها المستخدمة في جميع أنواع الكحول. تنتج هذه العملية أنواعاً مميزة من الخل والذي بمرور القرون قد استخدمته ثقافات مختلفة في مجالات متعددة. عند تخفيفه بالماء، كان خل النبيذ مشروباً منعشاً للجنود في الفوالق الرومانية، بينما في الجانب الآخر من العالم، الخل المستخرج من كحول الأرز كان مشروباً شهيراً لرجال الساموراي الياباني.

• وبمحض الصدفة، اكتشف خل التفاح الراقي واستخدم من قبل متأنقي الطبقة الراقية في القرن التاسع عشر لفوائده التي لا تعد ولا تحصى في العناية بالبشرة

مناسب للرجال الآسيويين.

يعتقد أكثر من 85% من الرجال أنه بداية رائعة ضمن عادات العناية بالبشرة اليومية¹.

تونر الترطيب المنعش

بشرة مرطبة 82%²

بشرة صحية أكثر 85%²

بشرة غير لامعة 71%²

بشرة متجددة 87%²

¹اختبارات الرضا- 93 رجلاً آسيوياً (تونر الترطيب المنعش) و101 رجل آسيوي (تونر الترطيب الناعم)- لمدة 4 أسابيع

² اختبارات الرضا- 93 رجلاً آسيوياً- بعد تطبيق المنتج لمرة واحدة

تونر الترطيب الناعم

بشرة مرطبة 87%³

بشرة مرتاحة 87%³

بشرة ناعمة 74%³

بشرة ملطفة 81%³

أكثر من 86% من الرجال أذهلتهم نتائج استخدام منتجات التونر.4

³اختبارات الرضا- 101 رجل آسيوي- بعد تطبيق المنتج لمرة واحدة.

4 اختبارات الرضا- 93 رجلاً آسيوياً (تونر الترطيب المنعش) و101 رجل آسيوي (تونر الترطيب الناعم)- لمدة 4 أسابيع

منتجات العناية بالبشرة من "كلارنس مِن".

1. تنظيف 2. تلطيف

منظف وجه نشط

جل برغوة خالٍ من الصابون يزيل جميع الشوائب التي قد تسبب بهتان البشرة.

منظف مقشر

جل بحبيبات دقيقة لتحصل على بشرة صحية وناعمة تجعل الحلاقة اليومية أكثر سهولة. ينقي المسام، ويزيل الدهون الزائدة من البشرة.

تونر الترطيب الناعم

سائل ملطف يريح البشرة ويلطفها

ويعيد إليها الرطوبة لتصبح أكثر مرونة ونعومة.

تونر الترطيب المنعش

سائل ترطيب منعش ومنشط. يحافظ على صحة البشرة ونقائها بدون لمعان.

يزيل الشوائب المتراكمة من مياه الصنبور.

يعادل الضرر الذي تسببه مياه الصنبور على البشرة.

3. ترطيب و/أو مقاومة تقدُّم سن البشرة

بلسم الترطيب الفائق

ملطف يريح البشرة ويرطبها ويقلل من الألم الذي يسببه الاحتكاك بموسى الحلاقة.

سيروم العينين المضاد للإرهاق

تركيبة منشطة تحارب أولى علامات تقدُّم سن البشرة في المنطقة المحيطة بالعين.

جِل متجدد

مستحضر للعناية بالبشرة يرفع من حيويتها ويساعد في محاربة أولى علامات تقدُّم سن البشرة.

بلسم مكافح للتجاعيد

ملطف ينعش البشرة ويعيد إليها حيويتها ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط العميقة ويعيد للبشرة مرونتها لتصبح أكثر شباباً.

بشرة صحية لكل رجل.