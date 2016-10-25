olay يتحدى شيخوخة البشرة ويحافظ على شبابها

59% من السيدان يعتقدن أن علامات تقدم سن البشرة لا تظهر حتى سن 35 – ولكن دراسة أولاي الجديدة تكشف أن هذه العلامات يمكنها أن تبدأ من سن العشرين!

أولاي تطلق دراسة متخصصة بمجال العناية بالبشرة تحل لغز تقدم سن البشرة لمساعدة المرأة على تحديد العلامات الأولى لتقدم سن البشرة

تقدم العلامة رقم واحد عالمياً في مجال العناية بالبشرة ، أولاي، دراسة متخصصة في مجال العناية بالبشرة لمساعدة المرأة على تحديد العلامات الأولى لتقدم سن البشرة. وتعدّ أولاي العلامة المتخصصة في منتجات العناية بالبشرة وهي قد غيّرت عالم تقدم سن البشرة على مدى 15 عاماً منذ الإطلاق الأول لمجموعة توتال إفكتس Olay Total Effects. وقد استطلعت أولاي آراء السيدات في منطقة شبه الجزيرة العربية اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و35 عاماً. وكشفت الدراسة أن نسبة كبيرة تبلغ 59% من السيدات تعتقدن أن علامات تقدم سن البشرة لن تظهر عليهن حتى سن 35.

وقالت الدكتورة فراوك نويسر، العالمة وراء ابتكارات أولاي: "نحن في أولاي نتحدث مع العديد من السيدات حول العالم بشكل يومي، ولقد لاحظنا من خلال محادثاتنا أن نسبة كبيرة من السيدات في منطقة شبه الجزيرة العربية لا تعتقدن بوجود صلة تربط بين تغييرات البشرة التي تتعرض لها وجوههن في أواخر العشرينات والثلاثينات من العمر، وبين تقدم سن البشرة. وتصبح أولئك السيدات أقل رضا عن بشرتهن، وترغبن الحصول على البشرة التي كانت لديهن قبل سنوات قليلة، وعادة ما يغرنّ من البشرة المثالية التي تتمتع بها سيدات أخريات. لقد أجرينا استبياناً في هذا الصدد، وأظهرت النتائج أن المرأة لا تجد صلة بين مشاكل البشرة التي تواجهها، وتقدم سن البشرة. وهو ما يعني أنهن غير منفتحات لحلول مقاومة تقدم سن البشرة المتوفرة لهنّ. وبالفعل، قالت 59% من السيدات إنهن لا يعتقدن أن علامات تقدم سن البشرة ستظهر لديهن حتى سن الـ35. ونعتقد بأن ذلك يعود إلى عدم فهم طبيعة ما يرونه على المرآة – وهو ما ثبتت صحته عندما توصلنا إلى أن 60% من السيدات لا تعرفن بأن بقع البشرة السوداء هي في الحقيقة مؤشرات لتقدم سن البشرة."

إشارات متعددة على تقدم سن البشرة – من ضمنها تغيرات لا تعتبرها المرأة كعلامات لتقدم سن البشرة

كان لوصول أولاي توتال إفكتس إلى سوق العناية بالبشرة دورا محوريا في تغيير منظور المرأة تجاه تحديد ومعالجة العلامات المتعددة لتقدم سن البشرة. وتوضح الدكتورة نويسر: "قبل تقديم توتال إفكتس، اقتصر الحديث عن علامات تقدم سن البشرة على التجاعيد فقط. ولكن كشفت دراسات أولاي عن أن تقدم سن البشرة يظهر من خلال 7 علامات مختلفة – من ضمنها تغيرات مثل ظهور بقع سوداء، وبهتان، وتوسّع المسامات، وظهور خطوط رفيعة. وكشفت دراساتنا أيضاً أن هناك بعض العلامات ’غير المرئية بعد‘ لتقدم سن البشرة والتي تبدأ بالحدوث في البشرة في سن العشرين وما بعد. وقد لا تكون المرأة مدركة لهذه العلامات بعد – ببساطة لأنها لا تدرك ماهيتها عندما تنظر إلى المرآة."

فبينما يدرك علماء أولاي العلامات المتعددة لتقدم سن البشرة، يبدو أن بعض السيدات لا يدركن انعكاس ما يرونه على بشرتهن. ناهيك عن عدم اهتمامهن بالحماية التي تحتاج إليها بشرتهن لمنع تحوّل علامات تقدم سن البشرة الكامنة إلى علامات مرئية على سطح بشرتهن.