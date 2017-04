حكاية شقية في مستحضرات NUTCRACKER SWEET من ماك

NUTCRACKER SWEET التي تضم قليلاً من الجنون قليلاً من الشقاوة، والمندفعة بحس الدعابة.

تحرري في مملكة متميزة من الأطايب الكثيرة وكسارات البندق ذات الخدود المتوردة. انحني، استديري وتعثري في عمق أرض الألعاب. ها هي حكايتنا قد بدأت للتو..

حقيبة NUTCRACKER SWEET RED LIP

Vamplify بلون Suggestive أحمر مزرق مركز

Lipstick بلون Candy Cane أحمر مزرق مركز

Pro Longwear Lip Pencil بلون Trust In Red أحمر مشرق كريمي

متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك

حقيبة NUTCRACKER SWEET NUDE LIP

Vamplify بلون Tuned طبيعي زهري متوسط

Lipstick بلون Magic Spell طبيعي موف متوسط

Pro Longwear Lip Pencil بلون In Control موف بني

NUTCRACKER SWEET WARM EYE COMPACT

Showstopper بني مسود غامق (matte)

Twelve Chimes بني معدني غامق (lustre)

Beyond Gorgeous أسود مع لؤلؤ ذهبي (veluxe pearl)

Unwind زيتوني مغبر (veluxe pearl)

Lady Fingers ذهبي أصلي (matte)

Era بيج ذهبي ناعم مع بريق (satin)

Woodwinked ذهبي عتيق دافئ (veluxe pearl)

Filament فضي بلاتيني (lustre)

Whirling بيج فضي (lustre)

214/213 Dual-Ended Brush

متوفرة في ديسمبر 2016 في جميع محلات ماك

NUTRACKER SWEET COOL EYE COMPACT

Enchanted Beauty بريق وردي فاتح (lustre)

Absurdly Pretty توتي غير لامع (matte)

Plum Darling خوخي فحمي معدني (lustre)

Performance Art موف مع لؤلؤ فضي (lustre)

Nutcracker أرجواي مسود غامق (satin)

The Wrong Man وردي فاتح (satin)

Sugar Plum عنبي مغبر (matte)

Marzipan أخضر مزرق خوخي غير لامع (matte)

Quite Spoiled ليلكي متوسط غير لامع (satin)

214/213 Dual-Ended Brush

متوفرة في ديسمبر 2016 في جميع محلات ماك

NUTRACKER SWEET SMOKY EYE COMPACT

Licorice Lane بني مسود غامق (matte)

Dance In The Dark بني غامق (matte)

Too-dle-oo بريق بيج فاتح (frost)

Kid بيج كشميري (veluxe)

Dewdrop مشمشي مشرق (lustre)

Cake & Biscuits بني دراقي ناعم (matte)

Swiss Chocolate بني محمر غير لامع (matte)

Deception بني متوسط (frost)

Sweet Dreams حجري دافئ متوسط (matte)

214/213 Dual-Ended Brush

متوفرة في ديسمبر 2016 في جميع محلات ماك

NUTCRACKER SWEET PEACH FACE COMPACT

Extra Dimension Skinfinish بلون Tutu لؤلؤ وردي أبيض

Extra Dimension Blush بلون At Dusk زهري دافئ

متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك

NUTCRACKER SWEET COPPER FACE COMPACT

Extra Dimension Skinfinish بلون Whisper of Gilt بريق ذهبي فاتح

Extra Dimension Blush بلون Pleasure Model بني دراقي

متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك

NUTCRACKER SWEET ESSENTIAL BRUSH KIT

167 Face Blender Brush

217 Blending Brush

266 Small Angle Brush

متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك

NUTCRACKER SWEET MINERALIZE BRUSH KIT

188 Small Duo Fibre Brush

159 Duo Fibre Blush Brush

287 Duo Fibre Eye Shadow Brush

283 Duo Fibre Small Eye Shadow/

286 Duo Fibre Tapered Blending Brush

متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك

NUTCRACKER SWEET BASIC BRUSH KIT

190 Foundation Brush

129 Powder/Blush Brush

213 Fluff Brush

209 Eye Liner Brush

316 Lip Brush

متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك

NUTCRACKER SWEET CONTOUR BRUSH KIT

168 Large Angled Contour Brush

193 Angled Foundation Brush

221 Mini Tapered Blending Brush

212 Flat Definer Brush

204 Lash Brush

متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك

NUTCRACKER SWEET PLUM EYE

Extra Dimension Eye Shadow: Smoky Mauve موف وردي غير لامع

Technakohl Liner: Purple Dash بيتنجاني مركز

Pro Longwear Paint Pot: Stormy Pink أرجواني رمادي غير لامع

False Lashes Mascara: False Black أسود

متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك

NUTCRACKER SWEET SMOKY EYE حقيبة

Extra Dimension Eye Shadow: Fathoms Deep أزرق غامق

Technakohl Liner: Graphblack أسود غرافيكي غني

Pro Longwear Paint Pot: Dream Scene رمادي

False Lashes Mascara: False Black أسود

متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك

NUTCRACKER SWEET VIVA GLAMOROUS

VIVA GLAM Ariana Grande Lipstick خوخي مسود غامق (matte)

VIVA GLAM Ariana Grande Lipglass

وردي لامع خفيف

متوفرة في نوفمبر 2016 في محلات مختارة من ماك

NUTCRACKER SWEET VIVA GLAM LIP COMPACT

VIVA GLAM I أحمر مزرق بني مركز (matte)

VIVA GLAM II بيج وردي مطفي مع بريق (satin)

VIVA GLAM VI

خوخي تيراكوتا مع لؤلؤ (lustre)

متوفرة في نوفمبر 2016 في محلات مختارة من ماك

NUTCRACKER SWEET RED LIP GLOSS KIT

Galaxy Rose وردي بنفسجي متوسط (cremesheen)

Gumdrop كرزي مركز (cremesheen)

Courting Chic أحمر توتي غامق مع بريق ذهبي (cremesheen)

Phiff! دراقي مصفر شفاف (dazzleglass)

متوفرة في ديسمبر 2016 في محلات مختارة من ماك

NUTCRACKER SWEET BRONZE

PIGMENTS AND GLITTER KIT

Sugar Rush دراقي فاتح (pigment)

Stardream دراقي نيود معدني (pigment)

Handsome Prince برونزي دافئ (pigment)

Reigning Riches بريق نحاسي (glitter)

متوفرة في ديسمبر 2016 في محلات مختارة من ماك

NUTCRACKER SWEET NUDE LIPSTICK KIT

Whirl زهري مغبر (matte)

Nouvelle Vogue وردي مزرق ناعم (matte)

Crème Cup وردي مزرق فاتح (cremesheen)

متوفرة في ديسمبر 2016 في محلات مختارة من ماك

NUTCRACKER SWEET PLUM RETRO MATTE KIT

Dancing Flowers خمري خوخي مركز (retro matte)

Retro Matte Liquid Lipcolour: Oh, Lady خمري غامق

Upward Lash Mascara: Upward Black أسود

متوفرة في نوفمبر 2016 في محلات مختارة من ماك

NUTCRACKER SWEET NUDE PATENTPOLISH KIT

Pleasure’s All Mine نيود طبيعي دافئ فاتح

It’s Really Me نيود طبيعي دافئ

Revved Up دراقي كريمي

متوفرة في ديسمبر 2016 في محلات مختارة من ماك

NUTCRACKER SWEET RED RETRO MATTE KIT

Lipstick: Nutcracker Rouge أحمر مزرق مركز (retro matte)

Retro Matte Liquid Lipcolour: Fashion Legacy أحمر ناري

Upward Lash Mascara: Upward Black أسود

متوفرة في نوفمبر 2016 في محلات مختارة من ماك

NUTCRACKER SWEET PINK RETRO MATTE KIT

: Pandemonium وردي دافئ نقي مشرق (retro matte)

Retro Matte Liquid Lipcolour: Bing Bang Boom وردي دافئ مركز

Upward Lash Mascara: Upward Black أسود

متوفرة في نوفمبر 2016 في محلات مختارة من ماك

NUTCRACKER SWEET PINK LIPSTICK KIT

Girl About Town فوشيا مشرق (amplified)

Heroine أرجواني مشرق (matte)

Impassioned فوشيا (amplified)

Dangerously Red فوشيا مشرق غير لامع (matte)

متوفرة في نوفمبر 2016 حصرياً على MACCOSMETICS.AE

LIPSTICK

Kingdom of Sweets soft وردي حليبي (cremesheen)

Flamboyish وردي غامق (matte)

Saucy Little Darling أحمر مرجاني غامق (amplified crème)

So Good For You Furiously Festive أحمر مركز (matte)

Leap of Delight أرجواني خوخي غامق (matte)

متوفرة في ديسمبر 2016 في محلات مختارة من ماك

MAGIC DUST EYE SHADOW

Dance Flowers Dance وردي فاتح

Pretty Dainty بريق مرجاني وردي

Rabblerouser وردي مركز مشرق

Forward March بريق ذهبي دراقي

Dark Lullaby midnight أرجواني

Mustache أسود مع بريق ذهبي

متوفرة في ديسمبر 2016 في محلات مختارة من ماك

KOHL POWER EYE PENCIL

Feline أسود

EYE KOHL

Prunella أرجواني

Powersurge بني برونزي مع بريق ذهبي

PIGMENT

Rose زهري مع بريق نحاسي

Process Magenta ماجنتا مشرق

MAGIC DUST POWDER

Yum Yum Yum وردي ناعم مع لؤلؤ ذهبي

Sweet Vision دراقي وردي مع لؤلؤ ذهبي

متوفرة في ديسمبر 2016 في محلات مختارة من ماك