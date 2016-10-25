حكاية شقية في مستحضرات NUTCRACKER SWEET من ماك
NUTCRACKER SWEET التي تضم قليلاً من الجنون قليلاً من الشقاوة، والمندفعة بحس الدعابة.
تحرري في مملكة متميزة من الأطايب الكثيرة وكسارات البندق ذات الخدود المتوردة. انحني، استديري وتعثري في عمق أرض الألعاب. ها هي حكايتنا قد بدأت للتو..
حقيبة NUTCRACKER SWEET RED LIP
Vamplify بلون Suggestive أحمر مزرق مركز
Lipstick بلون Candy Cane أحمر مزرق مركز
Pro Longwear Lip Pencil بلون Trust In Red أحمر مشرق كريمي
متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك
حقيبة NUTCRACKER SWEET NUDE LIP
Vamplify بلون Tuned طبيعي زهري متوسط
Lipstick بلون Magic Spell طبيعي موف متوسط
Pro Longwear Lip Pencil بلون In Control موف بني
متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك
NUTCRACKER SWEET WARM EYE COMPACT
Showstopper بني مسود غامق (matte)
Twelve Chimes بني معدني غامق (lustre)
Beyond Gorgeous أسود مع لؤلؤ ذهبي (veluxe pearl)
Unwind زيتوني مغبر (veluxe pearl)
Lady Fingers ذهبي أصلي (matte)
Era بيج ذهبي ناعم مع بريق (satin)
Woodwinked ذهبي عتيق دافئ (veluxe pearl)
Filament فضي بلاتيني (lustre)
Whirling بيج فضي (lustre)
214/213 Dual-Ended Brush
متوفرة في ديسمبر 2016 في جميع محلات ماك
NUTRACKER SWEET COOL EYE COMPACT
Enchanted Beauty بريق وردي فاتح (lustre)
Absurdly Pretty توتي غير لامع (matte)
Plum Darling خوخي فحمي معدني (lustre)
Performance Art موف مع لؤلؤ فضي (lustre)
Nutcracker أرجواي مسود غامق (satin)
The Wrong Man وردي فاتح (satin)
Sugar Plum عنبي مغبر (matte)
Marzipan أخضر مزرق خوخي غير لامع (matte)
Quite Spoiled ليلكي متوسط غير لامع (satin)
214/213 Dual-Ended Brush
متوفرة في ديسمبر 2016 في جميع محلات ماك
متوفرة في ديسمبر 2016 في جميع محلات ماك
NUTRACKER SWEET SMOKY EYE COMPACT
Licorice Lane بني مسود غامق (matte)
Dance In The Dark بني غامق (matte)
Too-dle-oo بريق بيج فاتح (frost)
Kid بيج كشميري (veluxe)
Dewdrop مشمشي مشرق (lustre)
Cake & Biscuits بني دراقي ناعم (matte)
Swiss Chocolate بني محمر غير لامع (matte)
Deception بني متوسط (frost)
Sweet Dreams حجري دافئ متوسط (matte)
214/213 Dual-Ended Brush
متوفرة في ديسمبر 2016 في جميع محلات ماك
NUTCRACKER SWEET PEACH FACE COMPACT
Extra Dimension Skinfinish بلون Tutu لؤلؤ وردي أبيض
Extra Dimension Blush بلون At Dusk زهري دافئ
متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك
NUTCRACKER SWEET COPPER FACE COMPACT
Extra Dimension Skinfinish بلون Whisper of Gilt بريق ذهبي فاتح
Extra Dimension Blush بلون Pleasure Model بني دراقي
متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك
NUTCRACKER SWEET ESSENTIAL BRUSH KIT
167 Face Blender Brush
217 Blending Brush
266 Small Angle Brush
متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك
NUTCRACKER SWEET MINERALIZE BRUSH KIT
188 Small Duo Fibre Brush
159 Duo Fibre Blush Brush
287 Duo Fibre Eye Shadow Brush
283 Duo Fibre Small Eye Shadow/
286 Duo Fibre Tapered Blending Brush
متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك
NUTCRACKER SWEET BASIC BRUSH KIT
190 Foundation Brush
129 Powder/Blush Brush
213 Fluff Brush
209 Eye Liner Brush
316 Lip Brush
متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك
NUTCRACKER SWEET CONTOUR BRUSH KIT
168 Large Angled Contour Brush
193 Angled Foundation Brush
221 Mini Tapered Blending Brush
212 Flat Definer Brush
204 Lash Brush
متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك
NUTCRACKER SWEET PLUM EYE
Extra Dimension Eye Shadow: Smoky Mauve موف وردي غير لامع
Technakohl Liner: Purple Dash بيتنجاني مركز
Pro Longwear Paint Pot: Stormy Pink أرجواني رمادي غير لامع
False Lashes Mascara: False Black أسود
متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك
NUTCRACKER SWEET SMOKY EYE حقيبة
Extra Dimension Eye Shadow: Fathoms Deep أزرق غامق
Technakohl Liner: Graphblack أسود غرافيكي غني
Pro Longwear Paint Pot: Dream Scene رمادي
False Lashes Mascara: False Black أسود
متوفرة في نوفمبر 2016 في جميع محلات ماك
NUTCRACKER SWEET VIVA GLAMOROUS
VIVA GLAM Ariana Grande Lipstick خوخي مسود غامق (matte)
VIVA GLAM Ariana Grande Lipglass
وردي لامع خفيف
متوفرة في نوفمبر 2016 في محلات مختارة من ماك
NUTCRACKER SWEET VIVA GLAM LIP COMPACT
NUTCRACKER SWEET VIVA GLAM LIP COMPACT
VIVA GLAM I أحمر مزرق بني مركز (matte)
VIVA GLAM II بيج وردي مطفي مع بريق (satin)
VIVA GLAM VI
خوخي تيراكوتا مع لؤلؤ (lustre)
متوفرة في نوفمبر 2016 في محلات مختارة من ماك
NUTCRACKER SWEET RED LIP GLOSS KIT
Galaxy Rose وردي بنفسجي متوسط (cremesheen)
Gumdrop كرزي مركز (cremesheen)
Courting Chic أحمر توتي غامق مع بريق ذهبي (cremesheen)
Phiff! دراقي مصفر شفاف (dazzleglass)
متوفرة في ديسمبر 2016 في محلات مختارة من ماك
NUTCRACKER SWEET BRONZE
PIGMENTS AND GLITTER KIT
Sugar Rush دراقي فاتح (pigment)
Stardream دراقي نيود معدني (pigment)
Handsome Prince برونزي دافئ (pigment)
Reigning Riches بريق نحاسي (glitter)
متوفرة في ديسمبر 2016 في محلات مختارة من ماك
NUTCRACKER SWEET NUDE LIPSTICK KIT
Whirl زهري مغبر (matte)
Nouvelle Vogue وردي مزرق ناعم (matte)
Crème Cup وردي مزرق فاتح (cremesheen)
متوفرة في ديسمبر 2016 في محلات مختارة من ماك
NUTCRACKER SWEET PLUM RETRO MATTE KIT
Dancing Flowers خمري خوخي مركز (retro matte)
Retro Matte Liquid Lipcolour: Oh, Lady خمري غامق
Upward Lash Mascara: Upward Black أسود
متوفرة في نوفمبر 2016 في محلات مختارة من ماك
NUTCRACKER SWEET NUDE PATENTPOLISH KIT
Pleasure’s All Mine نيود طبيعي دافئ فاتح
It’s Really Me نيود طبيعي دافئ
Revved Up دراقي كريمي
متوفرة في ديسمبر 2016 في محلات مختارة من ماك
NUTCRACKER SWEET RED RETRO MATTE KIT
Lipstick: Nutcracker Rouge أحمر مزرق مركز (retro matte)
Retro Matte Liquid Lipcolour: Fashion Legacy أحمر ناري
Upward Lash Mascara: Upward Black أسود
متوفرة في نوفمبر 2016 في محلات مختارة من ماك
NUTCRACKER SWEET PINK RETRO MATTE KIT
: Pandemonium وردي دافئ نقي مشرق (retro matte)
Retro Matte Liquid Lipcolour: Bing Bang Boom وردي دافئ مركز
Upward Lash Mascara: Upward Black أسود
متوفرة في نوفمبر 2016 في محلات مختارة من ماك
NUTCRACKER SWEET PINK LIPSTICK KIT
Girl About Town فوشيا مشرق (amplified)
Heroine أرجواني مشرق (matte)
Impassioned فوشيا (amplified)
Dangerously Red فوشيا مشرق غير لامع (matte)
Dangerously Red فوشيا مشرق غير لامع (matte)
متوفرة في نوفمبر 2016 حصرياً على MACCOSMETICS.AE
LIPSTICK
Kingdom of Sweets soft وردي حليبي (cremesheen)
Flamboyish وردي غامق (matte)
Saucy Little Darling أحمر مرجاني غامق (amplified crème)
So Good For You Furiously Festive أحمر مركز (matte)
Leap of Delight أرجواني خوخي غامق (matte)
متوفرة في ديسمبر 2016 في محلات مختارة من ماك
MAGIC DUST EYE SHADOW
Dance Flowers Dance وردي فاتح
Pretty Dainty بريق مرجاني وردي
Rabblerouser وردي مركز مشرق
Forward March بريق ذهبي دراقي
Dark Lullaby midnight أرجواني
Mustache أسود مع بريق ذهبي
متوفرة في ديسمبر 2016 في محلات مختارة من ماك
KOHL POWER EYE PENCIL
Feline أسود
EYE KOHL
Prunella أرجواني
Powersurge بني برونزي مع بريق ذهبي
PIGMENT
Rose زهري مع بريق نحاسي
Process Magenta ماجنتا مشرق
MAGIC DUST POWDER
Yum Yum Yum وردي ناعم مع لؤلؤ ذهبي
Sweet Vision دراقي وردي مع لؤلؤ ذهبي
متوفرة في ديسمبر 2016 في محلات مختارة من ماك