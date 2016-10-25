السيسى: مصر تحتاج إلى كثير من التجرد ونكران الذات

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على عدم وجود وقت للخلافات، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى جهد وأفكار كثيرة للحلول والتجرد من الذات، مضيفًا: المشاكل معروفة ولذلك الموضوع يحتاج لجهد وأفكار كثيرة والتجرد ونكران الذات.

جاء ذلك فى معرض رده على طلب أحد الشباب المشاركين فى المؤتمر بملعب لمركز شباب إحدى القرى بمحافظة الغربية.

وعلق الرئيس السيسي:"انتو مفكرين البلد فيها إيه.. إنت فاكر اللى بتتكلم عليه فى مشكلة عندك بس، لأ ..ده المشكلة فى كل مصر، وعلشان كده أنا بقول يا ترى احنا عندنا وقت غير فى الشغل والصبر والكفاح، ماعندناش وقت للخلافات والفساد والبيروقراطية، أنت بتقول القرية فقيرة، "طيب أنا عاوز أقولك حاجة، عندما توليت السلطة كان الصرف الصحى بيغطى 12 % فقط من أصل 4500 قرية و37 إلى 40 ألف تابع ، ونخطط خلال الأربع سنوات المقبلة بتغطية 50 % من هذه القرى وكل الجهد ده علشان نعمل بس 50 %، وده حلم بالنسبة لنا".