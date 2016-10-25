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زيادة أسعار تذاكر مصر للطيران التي يبدأ خط سيرها من الخارج

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زيادة أسعار تذاكر مصر للطيران التي يبدأ خط سيرها من الخارج زيادة أسعار تذاكر مصر للطيران التي يبدأ خط سيرها من الخارج

طائرة للطيران – أرشيفية

أكد مصدر مسئول بشركة مصر للطيران أنه تقرر زيادة تذاكر الطيران, والتي يقوم بشرائها المواطنين من مصر لأقاربهم المقيمين بالخارج، والتي يبدأ خط سيرها من الخارج بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 25% على السعر الأساسي، وطبقًا للشرائح السعرية والدولة القادم منها الراكب.

وقال المصدر إنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة انخفاض حصيلة مبيعات مكاتب الشركة بالخارج بنسبة كبيرة قد تصل إلى حوالي 20% ترتب عليها اتخاذ هذا القرار.

وأكد المصدر أن أسعار تذاكر السفر بالشركة لم يطرأ عليها أي زيادة سواء التي يقوم الراكب بشرائها من الداخل أو من الخارج، مشيرًا إلى أن القرار الأخير يختص بزيادة الأسعار الخاصة على التذاكر التي يقوم بشرائها المواطن لأحد أقاربه المقيمين بالخارج , والتي يبدأ خط سيرها من الخارج.

وأوضح المصدر أن هذا القرار يصب في مصلحة البلد لأنه يساهم في زيادة ضخ العملة الأجنبية، وتشجيع حركة البيع من الخارج، كما أنه يحد من استغلال بعض شركات السياحة والعملاء، والذين يقومون بشراء التذكرة من الداخل بسعر منخفض وتحصيل فارق لصالحهم.

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