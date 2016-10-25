بالصور.. مديرية التموين توزع طن سكر على أهالى الجبيل بطور سيناء

قامت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء برئاسة المهندس علاء خريبة وعبد الله مباح رئيس قرية الجبيل ومفتش التموين عصام عبد الرؤوف، بتوزيع طن سكر على أهالى قرية الجبيل بطور سيناء، وذلك لتحقيق احتياجات المواطنين من السكر بسعر 7 جنيهات للكيلو باعتباره من السلع الاستراتيجية، حيث شهدت زحاما شديدا من أهالى القرية على سيارات التوزيع .

وقال محمد عيد، من أهالى قرية الجبيل نطالب بتوزيع السكر من خلال المجمعات الاستهلاكية، بدلا من السيارات فى الميادين لان محافظة جنوب سيناء لها طابع خاص، وخاصة السيدات لم تقف فى طابور فى الشمس فى الشارع، وقالت أم حسين لابد من وضع السكر فى المحلات بسعر معلن عنه بدلا الزحام والمشاجرات بين المواطنين مع بعض وتعرضنا إلى الشمس .

وأكد علاء خريبة، على أنه لا توجد أزمة فى السكر، حيث إنه تم وصول 20 طن سكر لتوزيعه على قاطنى مدن الطور، وشرم الشيخ ودهب، مشيرا إلى أنه تم التوزيع فى وجود لجنة من مباحث التموين، ومجالس المدن، ورؤساء القرى، وأشار خريبة إلى أنه تقرر توزيع 2 كيلو سكر لكل بطاقة تموين وكيلو واحد بالبطاقة الشخصية .