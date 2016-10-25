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الأزهر الشريف يدين الهجوم الارهابى على أكاديمية الشرطة في باكستان

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الأزهر الشريف يدين الهجوم الارهابى على أكاديمية الشرطة في باكستان الأزهر الشريف يدين الهجوم الارهابى على أكاديمية الشرطة في باكستان

مشيخة الأزهر الشريف

أدان الأزهر الشريف بشدة الهجوم الذي شنه مسلحون على أكاديمية لتدريب قوات الشرطة في مدينة “كويتا” جنوب غرب باكستان، صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 59 وإصابة 117 آخرين.

وأكد الأزهر رفضه القاطع لكل أعمال العنف والإرهاب، وإراقة دماء الآمنين دون وجه حق، مؤكدًا أن تلك الأعمال الإرهابية ترفضها كافة الأديان السماوية والتقاليد والأعراف والمواثيق الدولية، مطالبًا كل المنظمات الدولية والإقليمية الوقوف صفًا واحدًا ضد الإرهاب للقضاء عليه واقتلاعه من جذوره.

وتقدم الأزهر بخالص التعازي لباكستان حكومةً وشعبًا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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