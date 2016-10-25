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الخميس.. «بنات النيل» تغني في قصر باشتاك‎ بشارع المعز

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فرقة بنات النيل - أرشيفية

فرقة بنات النيل – أرشيفية

يُقيم بيت الغناء العربي، بقصر باشتاك الكائن بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، حفل موسيقى عربية لفرقة “بنات النيل”، بقيادة الدكتورة ميرفت جرانة.

ومن المقرر إقامة الحفل في تمام الساعة الـ 8 من مساء بعد غد الخميس.

“بنات النيل”، تعتبر إحدى الفرق النسائية في ، وتعمل على تقديم الموسيقى العربية بشكلٍ عصري، وتتكون من مجموعة من العازفات والمطربات الدارسات بقيادة الفنانة ميرفت جرانة، وهي ابنه المؤلف الموسيقي الكبير رفعت جرانة.

وتقدم الفرقة أغنيات:” سألوني الناس، قديش كان في ناس”، من غناء داليا فؤاد، و” نسم علينا الهوي، وعجبًا لغزال”، من غناء عبير أمين.

كما تقدم الفرقة أغنيات:” سهر الليالي” من غناء داليا فؤاد، وعبير أمين، وأغنية “يا غريب الدار”، غناء جماعي، كما تستضيف الفرقة المطربة دعاء قطب .

وتعتبر هذه أولى حفلات فرقة بنات النيل ببيت الغناء العربي، والذي يقدمه برنامج قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني .

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