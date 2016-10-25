هيثم نبيل يهدي زوجته أغنية «أجمل يوم في عمري»

تحدث المطرب هيثم نبيل، عن خبر زواجه من نجمة ستار أكاديمي رانيا نجيب، قائلًا:” لاتوجد كواليس للجواز، وده كان كتب كتاب وفرح، وأنا حاليًا في الجونة”.

وأضاف نبيل – خلال مداخلة هاتفية، مع غدير حسان مقدمة برنامج راديو سكوب، المذاع على الراديو 9090 – “إحنا مخطوبين – رمسيًا – من سنة، وكل المقربين عارفين، والحمدالله إن ربنا تمم على خير”.

وتابع – فيما يخص آخر أعماله الفنية -”في أغنية نازلة بكرة أو بعده، وهي خاصة بمناسبة الفرح، واسمها أجمل يوم في عمري، وهي من تأليفي وألحاني، وتوزيع عادل عبد الحي”، مضيفًا: “و بنحضر – حاليًا – أغنية تانية من الألبوم، وممكن تتصور الشهر الجاي”.

ولفت المطرب هيثم نبيل، إلى أن رانيا لن تشاركه في أي كليبات أخرى، متابعًا:”لأ خلاص ده انتهى هي ربة منزل، ومن قبل الارتباط والموضوع بالنسبة لها منتهي، وده كان من أسباب الارتباط المشجعة “.

وأكد نبيل، إنه لم يغني من قبل أغنية لها مخصوص، قائلًا: “أنا مش بتاع أغاني شخصية”، وأضاف – عن التمثيل – ” أنا مش حابب أطلع بدور مطرب، فمن ضمن اهتمامتي التمثيل لكن بس يكون حاجة كويسة”.