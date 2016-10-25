أخبار عاجلة

الأخبار - تجدد الإشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان -
الأخبار - وزير الخارجية الإيطالي : لا نرغب في عزل روسيا عن المشهد السياسي الدولي -
الأخبار - وزير الخارجية الأمريكي : يجب على روسيا إنهاء تحالفها مع الأسد وإيران وحزب الله -
الأخبار - تواصل الإنتخابات التكميلية على مقعد أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجالس والهيئات الإعلامية والصحفية -
الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن -
اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

هيثم نبيل يهدي زوجته أغنية «أجمل يوم في عمري»

Google+ Print
هيثم نبيل يهدي زوجته أغنية «أجمل يوم في عمري» هيثم نبيل يهدي زوجته أغنية «أجمل يوم في عمري»

المطرب هيثم نبيل – أرشيفية

تحدث المطرب هيثم نبيل، عن خبر زواجه من نجمة ستار أكاديمي رانيا نجيب، قائلًا:” لاتوجد كواليس للجواز، وده كان كتب كتاب وفرح، وأنا حاليًا في الجونة”.

وأضاف نبيل – خلال مداخلة هاتفية، مع غدير حسان مقدمة برنامج راديو سكوب، المذاع على الراديو 9090 – “إحنا مخطوبين – رمسيًا – من سنة، وكل المقربين عارفين، والحمدالله إن ربنا تمم على خير”.

وتابع – فيما يخص آخر أعماله الفنية -”في أغنية نازلة بكرة أو بعده، وهي خاصة بمناسبة الفرح، واسمها أجمل يوم في عمري، وهي من تأليفي وألحاني، وتوزيع عادل عبد الحي”، مضيفًا: “و بنحضر – حاليًا – أغنية تانية من الألبوم، وممكن تتصور الشهر الجاي”.

ولفت المطرب هيثم نبيل، إلى أن رانيا لن تشاركه في أي كليبات أخرى، متابعًا:”لأ خلاص ده انتهى هي ربة منزل، ومن قبل الارتباط والموضوع بالنسبة لها منتهي، وده كان من أسباب الارتباط المشجعة “.

وأكد نبيل، إنه لم يغني من قبل أغنية لها مخصوص، قائلًا: “أنا مش بتاع أغاني شخصية”، وأضاف – عن التمثيل – ” أنا مش حابب أطلع بدور مطرب، فمن ضمن اهتمامتي التمثيل لكن بس يكون حاجة كويسة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا