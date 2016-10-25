تونس تنفي وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها

نفى وزير الدفاع الوطني التونسي، فرحات الحرشاني، وجود أية بوارج أو قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي التونسية حسبما تردد، موضحًا أن وجود عدد من العسكريين الأجانب فى تونس يندرج فى إطار تبادل الخبرات بين العسكريين التونسيين ونظرائهم من مختلف الدول، وكذلك الشأن بالنسبة إلى العسكريين التونسيين المتواجدين خارج أرض الوطن.

وقال الحرشانى فى تصريحات اوردتها وكالة الأنباء التونسية اليوم “وات” على هامش افتتاح ندوة حول “المنظومة العسكرية وبناء ثقافة المواطنة” أن الوضع الأمني فى تونس “مستقر” بفضل التنسيق المتواصل بين المؤسستين العسكرية والأمنية، وأن القوات المسلحة على أتم إستعداد لمواجهة أى خطر داهم.

وأضاف أن بلاده بلغت أشواطا متقدمة فى مكافحة الإرهاب، ولكن التهديدات تظل مطروحة بما أن الوضع الأمني فى الشقيقة ليبيا غير مستقر، مؤكدا تعاون تونس مع الدول الصديقة والشقيقة فى مجال مكافحة الإرهاب.