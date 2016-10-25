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إعادة فتح السفارة السويدية بتونس بعد إغلاقها 14 عامًا

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إعادة فتح السفارة السويدية بتونس بعد إغلاقها 14 عامًا إعادة فتح السفارة السويدية بتونس بعد إغلاقها 14 عامًا

أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح السفارة السويدية بتونس بعد إغلاقها عام 2002، خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأفادت الخارجية بأن إعادة فتح السفارة سيتم خلال زيارة وزيرة الخارجية السويدية، مارجوت والستروم، لتونس بدءا من اليوم وتستمر حتى يوم غد الإربعاء.

وحسب السفير السويدي المعتمد لدى تونس والمقيم حاليا في ستوكهولم فريديرك فلورن، فإن قرار غلق السفارة يعود إلى توتر العلاقات بين البلدين في عقد التسعينات بسبب وضع حقوق الإنسان في تونس بجانب أسباب مالية، وتلتقي والستروم خلال الزيارة وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي وعددا من المسؤولين.

وقالت الخارجية إن الزيارة ستعزز دعم السويد للانتقال الديمقراطي في تونس ومساعدتها على تجاوز التحديات خلال هذه المرحلة خاصة على المستوى الاقتصادي.

وتأتي الزيارة بعد أشهر من الزيارة التي قام بها الرئيس الباجي قايد السبسي إلى ستوكهولم في نوفمبر الماضي، وتم الاتفاق خلالها على إعادة فتح السفارة وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين.

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