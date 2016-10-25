بالفيديو.. «الغزالى حرب» يطالب بالعفو عن الشباب.. والسيسى: «هاتوا قايمة وهفرج عنهم بالقانون»

أعرب الدكتور أسامة الغزالى حرب، الكاتب والمفكر السياسى، عن أمله فى أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، العفو عن الشباب الذى لم يرتكب أعمال عنف، ولم يصدر بشأنه أى أحكام قضائية نهائية حتى الآن.

فيما عقب عليه الرئيس السيسي، خلال جلسة “تقييم تجربة المشاركة السياسية فى “البرلمان”، والتى حرص الرئيس السيسي على حضورها، فى إطار المؤتمر الوطنى الأول للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ، قائلاً: “هاتوا قايمة وهفرج عنهم بالقانون”.

وأضاف: “مين هيكون عايز يحبس ولاده ويدخلهم السجن، أنا بقول كلامي من جوايا”، مستطردًا: “تتشكل مجموعة من الشباب ويعدوا قائمة ويراجعوها واللي هيقدموه أمامي هوقع عليه طبقًا للقانون، ودي رابع مرة أعمل الحكاية دي لأني ليس لي مصلحة في ذلك”.

وقابلت القاعة مطلب “الغزالى حرب” بالتصفيق، كما قابله الرئيس السيسي بابتسامة وتصفيق كبيرين.

وأضاف الرئيس: “محتاجين نخلى بالنا أن الدولة المصرية أمانة فى رقابنا كلنا، مين بيبقى عايز ولاده يحطهم فى احتجاز، أنا بقول كلام من جوايا، وأرجو أنه يوصل لكم، ده مش موجود عندنا، أنا بقول تتشكل مجموعة من الشباب اللى موجود هنا ودى رابع مرة أعمل الحكاية دى لأنى مليش مصلحة، ويراجعوا كل حاجة واللى هيعلنوه أمامى هوقع عليه طبقا للدستور والقانون”.