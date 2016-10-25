5 خطوات لعلاج آلام القولون العصبى قبل اللجوء للأدوية

القولون العصبى أحد الأمراض المزمنة التى تصاحب حياة الغالبية، ويرجع السبب فى ذلك إلى العادات الغذائية الخاطئة والتوتر المستمر.

ويقدم الموقع الأمريكى "هيلث" أفضل 5 خطوات لعلاج القولون العصبى فى المنزل بدون أدوية، وهى..

ضبط غضبك للتغلب على مشكلات القولون العصبى..

ويعتبر العلاج النفسى هو أفضل خطوات ضبط الغضب والذى يمكن من خلاله السيطرة على نوبات الانفعال التى تؤثر على القولون العصبى، ويتم ضبط الغضب فى المنزل عن طريق تمارين اليوجا والتأمل وجلسات تنظيم التنفس.

تنظيم الوجبات الغذائية على مشكلات القولون العصبى..

النظام الغذائى ووجبات الجانك فود من أكثر الخطوات التى تؤدى إلى مشكلات فى القولون العصبى، لذلك ينصح الأطباء بأهمية تقليل الوجبات المقلية واللحوم والدهون ومنتجات الألبان، لأن كل هذه الوجبات تسبب آلام فى البطن وإسهال بالإضافة لتقليل القهوة والأطعمة التى تسبب الانتفاخ مثل البروكلى والكرنب.

تناول الألياف لتقليل آلام المعدة الناتجة عن القولون العصبى..

يعتبر الفول والشوفان والفواكه مثل التفاح والجريب فروت من مصادر الألياف الجدية التى تساعد فى التغلب على آلام المعدة الناتجة عن القولون العصبى، ويفضل عدم الإكثار منها ولكن تناول الوجبات المتوازنة لأن كثرتها تؤدى لكثرة الغازات والانتفاخات.

تناول وجبات صغيرة أكثر من مرة على مدار اليوم..

بسبب العمل وضيق الوقت نتناول وجبة أو اثنين من الوجبات الكبيرة وهو ما يؤدى لخلل فى عمل الجهاز الهضمى، ولكن يفضل تناول وجبات صغيرة كل 3 أو 4 ساعات للتغلب على مضاعفات القولون العصبى من إسهال أو إمساك وآلام.

تناول الشاى بالنعناع لتخفيف آلام القولون العصبى..

كل يوم يفضل تناول كوب أو اثنين من الشاى بالنعناع لراحة الأمعاء وتقليل التشنجات وتخفيف آلام المعدة والغازات.