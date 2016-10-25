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ضبط عامل هارب من حكم بحوزته 30 قطعة حشيش و150 قرصا مخدرا بسوهاج

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ضبط عامل هارب من حكم بحوزته 30 قطعة حشيش و150 قرصا مخدرا بسوهاج ضبط عامل هارب من حكم بحوزته 30 قطعة حشيش و150 قرصا مخدرا بسوهاج

>سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة برئاسة المقدم أحمد شوقى زيدان مفتش مباحث المركز من ضبط عامل مطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة إطلاق نار وبحوزته 150 قرصا مخدرا و30 قطعة حشيش وفرد "صناعة محلية" .

 

كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة يفيد بضبط عامل بحوزته مواد مخدرة وسلاح غير مرخص أثناء القبض عليه فى حملة تنفيذ أحكام.

 

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده المقدم أحمد شوقى زيدان، مفتش مباحث مركز شرطة المنشأة من ضبط "عبد الله  . ع . ع"  37 سنة عامل ويقيم بناحية العمايدة دائرة المركز والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6984 إدارى المركز لسنة 2016 إطلاق أعيرة نارية ] بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته " 150" قرصا مخدرا، و"30" قطعة بنية اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش، وفرد صناعة محلية وعدد "4" طلقات عيار 7.62 ×39، مبلغ 2800 جنيها، تـــــم التحفــــظ علـــــى المضبوطـــــات وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع - والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5411 إدارى مركز المنشأة لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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