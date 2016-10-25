الحبس 5 سنوات لرئيس مجمع استهلاكى امتنع عن بيع السكر

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مصطفي ربيع، وسكرتارية محمد حلمي، بمعاقبة رئيس مجمع استهلاكي بالحبس 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنية وكفالة مماثلة، والتحفظ علي المضبوطات، لاتهامه بحيازة سلعة تموينية والامتناع عن بيعها.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض علي المتهم "مجدي.م.إ.ع." ، رئيس مجمع استهلاكي بمنطقة جامعة القاهرة، بعد أن امتنع عن بيع سلعة السكر لأحد مفتشي التموين، بعدما جهل المتهم هويته الحقيقية، وبتفتيش المجمع الإستهلاكي عثر بداخله علي 51 كيلو سكر.

تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة رقم 15828 لسنة 2016 جنح الدقي.