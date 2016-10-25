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الحبس 5 سنوات لرئيس مجمع استهلاكى امتنع عن بيع السكر

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الحبس 5 سنوات لرئيس مجمع استهلاكى امتنع عن بيع السكر الحبس 5 سنوات لرئيس مجمع استهلاكى امتنع عن بيع السكر

> كتب: سليم على

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مصطفي ربيع، وسكرتارية محمد حلمي، بمعاقبة رئيس مجمع استهلاكي بالحبس 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنية وكفالة مماثلة، والتحفظ علي المضبوطات، لاتهامه بحيازة سلعة تموينية والامتناع عن بيعها.

 

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض علي المتهم "مجدي.م.إ.ع." ، رئيس مجمع استهلاكي بمنطقة جامعة القاهرة، بعد أن امتنع عن بيع سلعة السكر لأحد مفتشي ، بعدما جهل المتهم هويته الحقيقية، وبتفتيش المجمع الإستهلاكي عثر بداخله علي 51 كيلو سكر.

 

تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة رقم 15828 لسنة 2016 جنح الدقي.

 


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مصر 365

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