النائب جون طلعت بمؤتمر شرم الشيخ: "الشباب محتاج حد يحارب عليه"

قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، إن فكرة مشاركة الشباب فى الحياة السياسة بعد الثورة كان أمرا فى غاية الصعوبة، لكنى قررت خوض المنافسة فى ظل وجود الوجوه الانتخابية القديمة "والأعضاء السابقين للحزب الوطنى، موضحًا أنه استطاع أن يخوض جولة الإعادة مع الإخوان، بالرغم من وجود 148 مرشح أمامه، مضيفًا: صرفت 102 ألف جنيه على الانتخابات، والناس قالتلى أنت بتنتحر سياسيا".

وأضاف النائب البرلمانى خلال الجلسة الثانية ، للمؤتمر الوطنى الأول للشباب المنعقد فى شرم الشيخ، وذلك تحت عنوان "تقييم تجربة المشاركة السياسية الشبابية فى البرلمان"، بمشاركة الرئيس السيسي، أن التحدى فى دائرته كان اعتماد الحملة على تبرع الشباب فى توزيع الدعاية الانتخابية وتعليقها، مضيفًا: "الشباب كان محتاج حد يحارب عليه".

واقترح النائب البرلمانى نزول شباب البرلمانيين للشارع لإقناع الشباب فى خوض معركة المحليات، الأمر الذى قابله الرئيس السيسي بالترحاب الشديد، حيث علق عليها بالقول: فكرة رائعة وقابلة للتنفيذ".