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ميرسك الدنمركية: هيئة قناة السويس تقترح نظام رسوم جديدا

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ميرسك الدنمركية: هيئة قناة السويس تقترح نظام رسوم جديدا ميرسك الدنمركية: هيئة قناة السويس تقترح نظام رسوم جديدا

>كوبنهاجن (رويترز)

 قالت ميرسك لاين للشحن البحري إنها تدرس مقترحات من هيئة قناة السويس لنظام جديد لسداد الرسوم قد يشمل مدفوعات مقدمة.

 

وقال متحدث باسم الشركة التابعة لمجموعة ايه.بي مولر ميرسك الدنمركية للخدمات اللوجستية "اقترحوا نظاما جديدا للسداد وعرضوه عليا ونحن ندرسه الآن."

 

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قوله إن الهيئة تهدف لتحصيل رسوم المرور بالقناة مقدما لمدة تصل من ثلاثة إلى خمسة أعوام.

 

وصرح للصحيفة أن المحادثات مع ميرسك وشركة مديترانيان شيبينج ومقرها جنيف وشركة سي.ام ايه سي.جي.ام الفرنسية تجري بشكل جيد جدا وإن اتفاقا قد يبرم الأسبوع المقبل على أن يبدأ سريانه بداية 2017.

 

ويشارك ممثلون من كبرى شركات شحن الحاويات بمؤتمر في كوبنهاجن هذا الأسبوع.

 

وامتنعت سي.ام.ايه سي.جي.ام الفرنسية عن التعقيب بشكل فوري.


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