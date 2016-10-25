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"يديعوت": إصابة عامل إسرائيلى على الحدود مع مصر برصاص مهربين

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"يديعوت": إصابة عامل إسرائيلى على الحدود مع مصر برصاص مهربين "يديعوت": إصابة عامل إسرائيلى على الحدود مع مصر برصاص مهربين

>كتب – محمود محيى

قالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية فى خبر عاجل منذ قليل إن عامل صيانة يعمل بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أصيب عصر اليوم بنيران مجهولة من جانب الحدود المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحادث وراءه مهربين، واستبعدت وجود دوافع إرهابية وراء الحادث الذى وقع أثناء إجراء العامل أعمال صيانة لجدار حدودى.

وتابعت الصحيفة : "الإصابة طفيفة، وتم نقل العامل إلى مستشفى سوروكا بمدينة بئر سبع بصحراء النقب".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن التقييمات الأولية تشير إلى أنه ليس حادث إرهابى، وقد يكون نتيجة طلقات رصاص طائش من جانب المهربين، لافتة إلى أن الطريق رقم 12 الذى وقع به الحادث قد تم افتتاحه مؤخرا بعد إغلاقه لمدة 5 سنوات.

 

 

ولقتت يديعوت إلى أنه كان قد تعرض فى شهر فبراير من عام 2015 الماضى، قد قتل بالرصاص اثنين من الاسرائيليين خلال اشتباكات بين الجنود المصريين مع مجموعة من المهربين الحدود مع ، وقام جنود الجيش الإسرائيلى بإطلاق طلقات تحذيرية فى الهواء، وكذلك أطلقوا النار على المهربين.

 

 

وفى السياق نفسه، وصف موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى الحادث بغير العادى على الحدود بين مصر وإسرائيل، مشيرا إلى أنه تم نقل العامل الذى أصيب فى الحادث بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أن الحادث قيد التحقيق حتى الآن، مضيفا وأن قوات الإنقاذ جاءت على لافور عقب إطلاق النار.

 

 

 

 


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