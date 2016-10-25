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تجديد حبس عاطلين 15 يوما لحيازتهما 8 أكياس حشيش بدار السلام

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تجديد حبس عاطلين 15 يوما لحيازتهما 8 أكياس حشيش بدار السلام تجديد حبس عاطلين 15 يوما لحيازتهما 8 أكياس حشيش بدار السلام

 

 جدد قاضى معارضات محكمة جنح دار السلام حبس عاطلين 15 يوما على  ذمة التحقيق لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة  8 أكياس حشيش وسلاح نارى، بقصد الاتجار.

 

تعود الواقعة عندما تمكن الرائد اشرف سيف رئيس مباحث دار السلام والنقيب احمد مصلح معاون مباحث والقوة المرافقة من القبض على "س.ع" 28 سنة عاطل وبالتحرى عنه جنائى تبين أنه مطلوب فى القضية رقم 8572 /2016 مخدرات البساتين.

 

كما تم ضبط "ا.س23 سنة عاطل وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على  بندقية خرطوش وعدد 8 أكياس من مخدر الحشيش ومبلغ مالى 3000 جنيه أثناء استقلالهما  سياره تاكس بيضاء اللون.

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن النفس، تمتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وتم التحفظ على المضبوطات.

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مصر 365