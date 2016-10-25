ضبط صاحبى مركب المطرية المحترق ببحيرة المنزلة وتوجيه تهمة الإهمال لهما

ألقت مباحث المطرية بالدقهلية القبض على أصحاب مركب (نادر الوجود) وتوجيه تهمة الإهمال الجسيم لهم والتسبب فى احتراق المركب وإصابة عدد من المواطنين.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بتمكن الرائد أحمد الشورى رئيس مباحث المطرية، بإلقاء القبض على كلا من "محمد ح" 51 سنة سواق المركب، وشقيقه "أحمد" 45 سنة عامل ميكانيكى، أصحاب مركب (نادر الوجود)، حيث تم ضبطهم بمدينة المطرية، وتم توجيه تهمة الإهمال لهما.

وكشفت التحريات الأولية إلى قيام أصحاب المركب وضع اسطوانة غاز بالمركب بالمخالفة على الرغم من أن المركب مرخصة، ونشب الحريق أثناء تحميل الركاب من شاطئ بحيرة المنزلة من ناحية المطرية وفى طريقهم إلى مدينة بورسعيد، وتم تحرير محضر بالواقعة.