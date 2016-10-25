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قوات الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

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قوات الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى قوات الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

قوات الاحتلال بالمسجد الاقصى – أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن قسم الإعلام فى وزارة الأوقاف الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى مهند الزغل قرب باب السلسلة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق والاعتقال فى القدس القديمة.

وأوضحت الوزارة أن عملية الاعتقال جاءت بعد انتهاء جولة لمجموعة من المستوطنين فى المسجد الأقصى، رافقها الحارس “الزغل” كجزء من عمله لمراقبة سلوك المستوطنين فى المسجد، بحسب وكالة الشرق الأوسط.

وتواصل مجموعات استيطانية يهودية اقتحامها للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسات مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، ويتصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وفى السياق، منعت قوات الاحتلال طاقما من موظفى لجنة إعمار المقابر الإسلامية من دخول مقبرة باب الرحمة الملاصقة بجدار المسجد الأقصى الشرقي، علماً بأن سلطة آثار وقوات الاحتلال كانتا اقتحمتا المقبرة- أمس- وحطمت شواهد قبور ونبشت أخرى فى المقبرة.

من ناحية أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، كافة مداخل قرية (حوسان) غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروى “حوسان حسن حمامرة” بأن قوات الاحتلال، قامت بإغلاق مداخل القرية ونشر جنودها عليها، بزعم إطلاق النار على إحدى سيارات المستوطنين على الشارع الالتفافى المحاذي للقرية، مشيرا إلى أن “عددا كبيرا من جنود الاحتلال ينتشرون الآن فى أحياء وشوارع وأزقة القرية، وسط دهم لمنازل الفلسطينيين والمحلات التجارية، وفحص الكاميرات المثبتة على المحلات ومصادرة بعضها.

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