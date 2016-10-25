النيابة الإدارية تحقق في واقعة سقوط طالب في بالوعة صرف صحي داخل مدرسة بالبحيرة

قرر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق عاجل فيما تداولته المواقع الإخبارية وبرامج الـ”توك شو”، أمس الإثنين، بشأن سقوط تلميذ في بالوعة صرف صحي داخل مدرسة بالبحيرة، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاء في تفاصيل الخبر المتداول، أن مدرسة سيف النصر الابتدائية، الكائنة بمحافظة البحيرة – مركز كفر الدوار، شهدت واقعة مؤلمة، حيث سقط الطالب “أحمد مصطفى عباس عنتر”، بالصف الثاني الابتدائي، داخل بالوعة “صرف المجاري” الخاص بالمدرسة، وتم نقله إلى المستشفى، وتم احتجازه بالعناية المركزة.

وقال والد الطالب، إن “المدرسة مازالت تخضع لللصيانة رغم بدء العام الدراسي”، مؤكدًا أن بالوعة الصرف كانت مفتوحة من قِبل مقاول الصيانة، وكان الطلاب يمرون من حولها، حين سقط ابنه فيها.

وأضاف والد الطالب، قائلًا إن” المدرسة مُهملة جدًا، ومفيهاش إسعافات أولية، ولا حتى مدرسين، ده غير إن المستشفى اللي جنب المدرسة مفيهاش أي إسعافات أولية أو أكسجين”، على حد قوله.

وانتقل فريق من أعضاء نيابة كفر الدوار، لمعاينة مدرسة سيف النصر الابتدائية، ومستشفى سيف النصر – بناءً على تعليمات رئيس هيئة النيابة الإدارية – للوقوف على أوجه الإهمال والقصور بكل منهما.

كما انتقل فريق من أعضاء نيابة الصحة بالإسكندرية إلى مستشفى العامرية، لسماع أقوال الطالب أحمد مصطفى عباس، حول الواقعة، والتدخل في حل ما أثاره والد الطالب حول امتناع التأمين الصحي بالإسكندرية عن تغطية حالة نجله علاجيًا.