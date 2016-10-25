البورصة تربح 800 مليون جنيه.. وارتفاع جماعي لمؤشراتها في ختام التعاملات

عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات، الثلاثاء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين الأفراد نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 800 مليون جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 406 مليارات جنيه، وسط تعاملات تجاوزت 3. 2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 4. 0%، ليبلغ مستوى 14. 8261 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» ارتفاعا طفيفا بنحو 08. 0%، ليبلغ مستوى 33. 333 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، الذي ارتفع بنحو 34. 0%، ليبلغ مستوى 23. 793 نقطة.

أ ش أ