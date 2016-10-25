مايلي سايرس تدعم كلينتون بطريقة مثيرة للجدل

نشرت المغنية العالمية مايلي سايرس Miley Cyrus صورة مثيرة للجدل وهي تمارس رياضة اليوغا، وصل عدد اللايكات عليها إلى أكثر من 650 ألفاً، فيما تجاوزت التعليقات الـ 10 آلاف.

كتبت سايرس تحت الصورة: "صباح الخير.. قبّل مؤخرتي إن لم تكن ستصوّت لهيلاري كلينتون"، مستخدمة هاشتاغ "أنا معها" و"حلمي أن أمارس اليوغا مع هيلاري كلينتون"، وفق تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها مايلي حشد الدعم لهيلاري كلينتون في ولاية فيرجينيا، فنجمة ديزني السابقة كانت قد فاجأت طلاب جامعة جورج مايسون بالطرق على أبواب غرفهم في السكن الجامعي سعياً لكسب أصوات إضافية من شباب جيل الألفية الذين تأمل منه أن يصوت لصالح مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.

في مقطع الفيديو الذي نُشر على الشبكات الاجتماعية، قالت سايروس التي كانت جالسة بجانب نافذة مطلة على حشدٍ من الطلاب: "أقسم أنهم يصيحون باسم هيلاري"، ثم أضافت ضاحكة: "إنهم يقولون مايلي".

مايكل مور يهاجم ترامب بفيلم جديد.. وهوليوود تستمر بدعم كلينتون

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن