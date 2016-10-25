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وفاة النجم بيت بيرنز بعد 300 عملية تجميل

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الثلاثاء 25-10-2016 13:40

توفي النجم البريطاني الشهير بيت بيرنز Pete Burns عن عمر ناهز الـ57 عاماً، إثر أزمة قلبية.
وأصدرت عائلة الراحل ومدير أعماله ستيف كوي بياناً مشتركاً، نُشر على حساب بيت في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وجاء في البيان: "كان حالماً صادقاً وروحاً موهوبة جميلة، وسيفتقده كلّ الذين أحبّوه وقدّروا كلّ شيء كان يمثله."
بيت عرف في الثمانينيات مع فرقته الخاصّة " Dead or Alive"، وذاع صيته مع ألبوم " You Spin Me Round" الذي أصدرته الفرقة عام 1985.
ولم ينحلّ الفريق رسمياً قط إلا أنّ العديد من أعضائه انضموا إليه وخرجوا. وصدر آخر ألبوم مصوّر للفريق في عام 2000، وكان من المتوقع أن يصدر الألبوم الجديد في 28 من الشهر الجاري.
وزادت شهرة النجم بعد اشتراكه في برنامج تلفزيون الواقع البريطاني " Celebrity Big Brother" في 2006.
واللافت أن بيت بيرنز قام بإجراء أكثر من 300 عملية تجميل، كان أغلبها في وجهه؛ وذلك للحصول على وجه جميل، إلا أنّه تحوّل إلى امرأة، وكان للعمليات تأثير سلبيّ في صحته النفسية.

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سيدتي