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أبو الغيط: الجامعة استقرت على اسم مبعوثها لليبيا وسنستدعيه قريبا

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أبو الغيط: الجامعة استقرت على اسم مبعوثها لليبيا وسنستدعيه قريبا أبو الغيط: الجامعة استقرت على اسم مبعوثها لليبيا وسنستدعيه قريبا

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2016 02:13 م

>كتب مصطفى عنبر

كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، عن استقرار الجامعة على اسم مبعوث الجامعة إلى ليبيا، لافتا إلى أنه لا يستطيع الكشف عنه فى الوقت الحالى.

 

 

وقال أبو الغيط خلال مؤتمر صحفى مشترك له منعقد الآن بمقر الجامعة العربية مع الرئيس التنزانى الأسبق "جاكايا كيكويتى" الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقى لليبيا، و"مارتن كوبلر" الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية فى ليبيا عقب انتهاء اجتماعهم الثلاثى الذى عقد اليوم فى الجامعة، أن المبعوث العربى لليبيا ليس مصرى الجنسية وننتظر أن نستدعيه إلى القاهرة قريبا، وستكون مهمته الأولى السفر إلى ليبيا ولقاء المسئولين الليبيين للتشاور حول تطورات الأوضاع هناك.

 

 

 

 

 

 


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