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تأجيل دعوى إلغاء وضع شروط على السلع المستوردة لـ 22 نوفمبر

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تأجيل دعوى إلغاء وضع شروط على السلع المستوردة لـ 22 نوفمبر تأجيل دعوى إلغاء وضع شروط على السلع المستوردة لـ 22 نوفمبر

تعبيرية

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المُقامة من أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إلى جلسة لجلسة ٢٢ نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لإطلاع جهة الإدارة، حسبما أفاد مراسلنا.

وتُطالب دعوى “شيحة”، بإلغاء قرارات وزارة الصناعة أرقام 43، 91، 93 بشأن وضع شروط على استيراد السلع من الخارج.

وذكرت الدعوى، أن الشعبة يأست من محاولات التفاوض مع وزير التجارة والصناعة من أجل التراجع عن قراراته التي أصدرها، مشيرةً إلى أن قرارات وزارة الصناعة تسببت في تعرض التجار إلى خسائر كثيرة والبعض منهم متاجرهم فارغة لا يوجد بها بضائع، لأن هذه القرارات أوقفت استيراد 26 مجموعة، ومنها الأدوات المنزلية والمكتبية والتجميل.

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