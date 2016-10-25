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فتح باب المشاركة في «سيمبوزيوم» أسوان الدولي‎ للنحت على الجرانيت

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فتح باب المشاركة في «سيمبوزيوم» أسوان الدولي‎ للنحت على الجرانيت فتح باب المشاركة في «سيمبوزيوم» أسوان الدولي‎ للنحت على الجرانيت

أرشيفية

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقدم للدورة الـ “٢٢” لـ”سيمبوزيوم” أسوان الدولي للنحت على الجرانيت، والمُقام بمدينة أسوان خلال الفترة من 21 يناير إلى 11 مارس 2017.

وتتضمن شروط المشاركة للفنانين الراغبين في المشاركة التفكير بشكلٍ غير نمطي، غير تقليدي، وخارج المألوف في معالجة الاحجار نحتيًا، مستلهمًا المستقبل.

ومن المقرر أن يتم اختيار الفنانين الأساسيين ممن لم يسبق لهم الاشتراك في أي دورة من الدورات السابقة كفنان أساسي.

ويشترط في الفنانين الراغبين في المشاركة تقديم ثلاث تصورات “جبس أبيض”، فيما لا يقل عن 20 سم، مصحوبةً بسيرة ذاتية، وسابقة أعمال وصور لبعض الأعمال على CD، وسيتم اختيار ٥ فنانين من المتقدمين من كفنانين أساسيين، كما سيتم اختيار عدد ٨ فنانين، للمشاركة في ورشة العمل على مجموعتين كل مدة 21 يوم.

كما يشترط على الفنانين المشاركين إحضار صاروخ 9 بوصة + صاروخ 5 بوصة، وما يتطلب العمل من أدوات خاصة، وألا يزيد وزن العمل عن (١٠) طن للفنان الأساسي، ووزن (٣) طن لفناني ورشة العمل، وللجنة العليا للسيمبوزيوم الحق في قبول العمل المقدم أو رفضه، وتعود ملكية نتاج الدورة لوزارة الثقافة متمثلةً في صندوق التنمية الثقافية.

وتتمثل التزامات صندوق التنمية الثقافية في تحمل الصندوق انتقال الفنانين المشاركين من القاهرة إلى مدينة أسوان والعكس، والإقامة الفندقية الكاملة للفنانين الأجانب والمصريين، كذلك توفير المستلزمات الأساسية للفنانين من أدوات يدوية وكهربائية والخامات اللازمة لعملهم.

ومن المقرر أن يتم تقديــم الأعمــال من 1إلى ٢٥ نوفمبر 2016، وسيتــم إعــلان أسمــاء الفنــــانين المشــاركين ١ ديسمبر 2016.

ويتم منح جائزة بسيمبوزيوم أسوان الدولي لشباب النحاتين المشاركين في صالون الشباب وذلك للمشاركة في ورشة عمل سيمبوزيوم أسوان.

 

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