نقل تلاميذ مدرسة أبو بكر الصديق الإبتدائية بالإسماعيلية إلى معهد أزهرى

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية قراراً بنقل تلاميذ مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية الواقعة بقرية البياضية التابعة لمركز و مدينة القنطرة غرب الى معهد البياضية الأزهري ( ابتدائى – اعدادى ) مشترك وذلك نظراً لإجراءات الصيانة الشاملة بالمدرسة أثناء العام الدراسي الحالي 2016 / 2017 على ان يتم عودة الطلاب مرة اخرى بعد انتهاء أعمال الصيانة و التطوير.

وذلك فى إطار خطة محافظة الاسماعيلية لتطوير و صيانة جميع المنشآت التعليمية الكائنة بنطاق جميع مراكز و ومدن وأحياء المحافظة ومن خلال التنسيق والتعاون بين الأزهر الشريف و مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.