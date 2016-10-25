أدان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية – بأشد العبارات – الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الثلاثاء، على فندق في مدينة مانديرا الكائنة في شمال شرق كينيا، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا.
> وأكد “أبو زيد” – وفقًا للبيان الصادر اليوم – وقوف مصر حكومةً وشعبًا بجانب حكومة وشعب كينيا الشقيقة في مواجهة ظاهرة الإرهاب، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمواجهة تلك الظاهرة، التي تستهدف الأمن والاستقرار في كافة أرجاء العالم.
مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على أحد فنادق كينيا
أدان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية – بأشد العبارات – الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الثلاثاء، على فندق في مدينة مانديرا الكائنة في شمال شرق كينيا، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا.