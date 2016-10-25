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مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على أحد فنادق كينيا

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مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على أحد فنادق كينيا مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على أحد فنادق كينيا

المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية – أرشيفية

أدان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية – بأشد العبارات – الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الثلاثاء، على فندق في مدينة مانديرا الكائنة في شمال شرق كينيا، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا.
> وأكد “أبو زيد” – وفقًا للبيان الصادر اليوم – وقوف حكومةً وشعبًا بجانب حكومة وشعب كينيا الشقيقة في مواجهة ظاهرة الإرهاب، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمواجهة تلك الظاهرة، التي تستهدف الأمن والاستقرار في كافة أرجاء العالم.

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