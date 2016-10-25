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السيسى: التعليم أساس صياغة الشخصية بصورة متكاملة

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السيسى: التعليم أساس صياغة الشخصية بصورة متكاملة السيسى: التعليم أساس صياغة الشخصية بصورة متكاملة

>كتب محمد شعلان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن لديه قناعة كاملة بأن التعليم هو الأساس، قائلا "أنا رأيت تجارب الاخرين فى كل دولة ذهبت لها، والتعليم مش معرفة علمية بس بل صياغة شخصية بصورة متكاملة فنحن نريد أن نتسلم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات نرعاه لتصبح لديه مجموعة متكاملة من القيم والمبادىء عندما يصبح عمره 18 عاما. 

وأضاف الرئيس السيسى، فى تعليقه على إحدى ندوات المؤتمر الوطنى للشباب، أنه رأى تجربة لدول وضعوا التعليم أولوية أولى لهم، وتساءل "يا ترى المصريين كانوا هيستحملوا إن كل الفلوس الموجودة تتحط فى موضوع واحد فقط؟


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