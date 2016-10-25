السيسي: الثورة قامت مرتين لأن حالتنا وصلت لمستوى كبير من التردى

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمعاجلة التحديات التى تواجه الوطن عبر مسارات غير تقليدية، مؤكدًا أن مصر لن تستطيع حل مشكلة التعليم بالمسار التقليدي للدول، مضيفًا: من فضلكم أنا مش عايز 1+ 1 =2..لا أنا عايزهم يساوى 5 و6، و9.

ووجه الرئيس حديثه للشباب خلال مداخلته بالجلسة الأولى لمؤتمر الشباب والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، "الحلم مش كلام، إن حبيت نفسك إنسى بلدك، حبها هى الأول هاتتقدم"، مشيرًا إلى أن حجم التحديات الموجود فى مصر ليس فقط فى التعليم، مضيفًا: هى الثورة قامت فى مصر مرتين ليه؟، ده معناه إن حالتنا وصلت لمستوى كبير من التردى، وتراجع كبير فى مقومات وقدرات الدولة".